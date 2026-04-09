El Puente de Los Delfines en Collado Villalba estará en servicio en junio: ahora está en obras de mejora y cortado al tráfico, no a peatones

Polémica en torno a la visita del delegado del Gobierno al Puente de Los Delfines de Collado Villalba, listo para junio tras las obras

Está previsto que en el mes de junio ya esté en servicio el puente sobre la A-6 en Collado Villalba que comunica la avenida Honorio Lozano, a la altura de la urbanización Los Delfines, con la zona de Cantos Altos. Ahora mismo está en obras y cortado al tráfico aunque no a los peatones.

Precisamente la ejecución de un itinerario peatonal accesible es el objetivo de estos trabajos que lleva a cabo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con un presupuesto cercano a los 833.000 euros, financiados con cargo a los fondos europeos.

Este jueves ha supervisado cómo marchan las obras el delegado del Gobierno en Madrid. "Mejora las posibilidades de los vecinos y vecinas de Collado Villalba de acceder a los distintos servicios, al transporte público, de una manera más segura. ¿Por qué? Porque se amplían las aceras, se separan mejor de la calzada y se incrementa de una manera muy notable la iluminación en todo este entorno", ha declarado Francisco Martín.

La actuación se suma a otras que, por valor total de casi 40 millones de euros, se acometen también en el entorno de la A-6 en municipios como Las Rozas, Torrelodones o el mismo Collado Villalba.

visita con polémica y alusión al puente de la estación

La visita del delegado, por cierto, no ha estado exenta de polémica porque, según ha denunciado el PP, se comunicó al Ayuntamiento con menos de 24 horas de antelación, "impidiendo deliberadamente" la asistencia de la alcaldesa por motivos de agenda.

"Estamos ante una forma de actuar propia del Gobierno de Pedro Sánchez: opaca, desleal y basada en el cálculo político. Avisar con menos de 24 horas no es un error, es una estrategia para apartar a quien gobierna Collado Villalba y convertir una visita institucional en un acto de propaganda", dicen en un comunicado los populares.

A Mariola Vargas le parece una falta de respeto institucional la forma de actuar de Francisco Martín.

"El modus operandi habitual del delegado de Gobierno de Madrid cuando acude a municipios gobernados por el Partido Popular es siempre el mismo. Una alcaldesa de un municipio de 72.000 habitantes, como es la que les habla, tiene la agenda programada desde hace una semana, ahora mismo -diez y cuarto de la mañana- se acaba de ir de mi despacho una vecina vulnerable que tenía cita desde hace 10 días porque no había hueco antes en mi agenda, entiendo que un delegado de Gobierno de toda la Comunidad de Madrid tiene su agenda conformada con más tiempo y nos informa ayer a las 12:39 horas vía correo electrónico desde su Gabinete de la visita de hoy. Entiendo que esto es una estrategia para que no vayamos, obviamente", apunta.

El delegado del Gobierno ha lamentado la ausencia de la alcaldesa y ha insistido en que se le comunicó en tiempo y forma la visita, a la que el Ejecutivo local ha enviado al concejal de Obras, Ramón Pavón.

El concejal de Obras, Ramón Pavón (derecha), ha acudido a la visita del delegado del Gobierno

En cualquier caso, la alcaldesa le ha mandado un recado al ministro de Transportes aprovechando la visita de Francisco Martín. "Ya que está aquí, por favor, dígale a su jefe que arregle el Puente de la Estación de Cercanías. Óscar Puente, arregla el Puente", repetía Mariola Vargas.

Hay que recordar que ese puente al que se refiere presenta problemas estructurales "que podrían comprometer la seguridad", dice, y su mantenimiento es competencia de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), dependiente del Ministerio. Así lo determinó una sentencia judicial que ADIF tiene recurrida.

Puente de la Estación

Preguntado al respecto, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, cree que mientras llega la decisión final sobre a quién le corresponde reparar la estructura del puente, lo que podría hacer el Ayuntamiento es arreglar la superficie, esto es, asfalto, vallado e iluminación, que sí es su competencia.

"Lo que no genera ningún tipo de dudas es el mantenimiento de la superficie de ese puente, que le corresponde al Ayuntamiento y que ya demora desde hace demasiado tiempo. Y después ya, cuando se tenga que trabajar sobre la estructura y haya una sentencia que determine a quién le corresponde -el Ayuntamiento cree que le corresponde a ADIF- cuando los jueces determinen, se acatará esa decisión".