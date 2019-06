El PSOE firma un pacto y arrebata al PP la Alcaldía de Colmenarejo

La candidata del PSOE en Colmenarejo, Miriam Polo, será la nueva alcaldesa tras haber firmado un acuerdo con Vecinos por Colmenarejo (VECICOLME), Alternativa por Colmenarejo y Podemos-Izquierda Unida para ser investida en detrimento de la lista más votada que fue la del PP. Las cuatro formaciones aseguran que han llegado a este pacto motivados por el bien común de los vecinos.

Lo que sorprende es que figure Vecicolme, que hasta ahora había gobernado con el PP.

Tras el 26M, el Pleno quedó fragmentado en siete partes. El PP fue la fuerza más votada, pero se dejó un concejal y se quedó con tres, los mismos que tiene el Partido Socialista. Vecicolme y Alternativa por Colmenarejo se quedan con dos ediles y Podemos-IU, VOX y Ciudadanos con un concejal cada uno.

Los socialistas explican que tendrán el respaldo de un "sólido bloque de mayoría progresista" que se ha conseguido tras un "proceso de negociación muy organizado" en el que todos los participantes han aportado "sus puntos de vista".

Este acuerdo de "gobernabilidad" se inició "defendiendo las áreas de gestión del Ayuntamiento de Colmenarejo en su estructura actual".

Todo ello, provocó un "documento colaborativo" en el que cada formación volcó sus propuestas.

Asimismo, los firmantes del acuerdo destacan que siempre ha existido un "clima de entendimiento y buena fe" que ha desencadenado este pacto de gobierno que será "beneficioso para los vecinos y las vecinas".

Los documentos que integran el pacto (competencias por áreas y programa común) se darán a conocer tras la constitución de la nueva Corporación el próximo día 15 de junio.

SORPRESA EN EL PP

La más sorprendida con estas negociaciones ha sido la alcaldesa en funciones del PP, Nieves Roses, quien aseguraba que la legislatura junto a Vecinos ha sido buena por lo que no entiende el giro de este partido. “Esto tiene que tener un fondo; no sé cuál es el fondo. En principio, toda estaba bien y no había ningún problema, pero luego Fernando López Sevillano no contestaba a las llamadas”, explicaba Roses.

López Sevillano es el concejal en funciones de Desarrollo Local, Cultura, Turismo, Comercio, Empleo y Seguridad Ciudadana. Ha formado parte del ejecutivo durante estos cuatro años, junto a su compañera de partido, Ana Isabel Oliveros, que se ha encargado de las carteras de Medio Ambiente, Participación Ciudadana y Parques y Jardines, además de ser la 3ª teniente de Alcalde. “Hemos tenido una legislatura buena. Tanto Fernando López Sevillano como con Ana Isabel Oliveros han hecho un trabajo estupendo y no sé lo que ha ocurrido”, añadía Nieves Roses.

Suena de fondo un problema personal entre el concejal en funciones, Fernando López Sevillano, y la propia regidora. “En política, vivir las cosas desde una perspectiva personal no es bueno”.