El PSOE de Collado Villalba califica el programa de fiestas de Santiago Apóstol como "el peor en años"

"El peor en años". Así ha calificado el PSOE de Collado Villalba el programa de las fiestas patronales de Santiago Apóstol, que comienzan el próximo 25 de julio.

Acusan los socialistas al equipo de Gobierno de falta de planificación y califican de ‘pobre’ la oferta, algo que también han manifestado muchos vecinos en redes sociales.

Denuncian que, si se quitan las actividades organizadas directamente por las peñas, apenas hay festejos organizados por el Ayuntamiento, una circunstancia que achacan también a la falta de entusiasmo.

???? El Ayuntamiento de #ColladoVillalba presenta el peor programa de fiestas en años?? pic.twitter.com/5TxZouKVbX — PSOE Collado Villalba (@PSOE_CVillalba) July 17, 2023

"De las 57 actividades propuestas, 33 tendrán lugar gracias al trabajo de las peñas, es decir, más de la mitad del programa de fiestas se debe a actividades ajenas a la organización desde el Ayuntamiento. Todo ello sin contar con eventos como las misas o los traslados del Apóstol, que corren a cargo de las parroquias locales", apuntan desde el PSOE.

"Son unas fiestas muy pobres, tanto en cantidad de eventos como en calidad. Otros años había actividades simultáneas para distintos públicos, ahora no hay variedad. En este contexto hay que dar las gracias a las peñas, que son las que están dando la cara y salvando los muebles al Ayuntamiento", ha asegurado Andrés Villa, portavoz del PSOE.

Especialmente pobre, dice, es el apartado musical, en el que además de los dos grandes festivales de la localidad, Granitorock y DJ Fest, sólo hay dos conciertos y la actuación de una orquesta, una noche entre semana.

Contrasta, añaden los socialsitas, con la programación que se preparó para las fiestas del barrio del Gorronal - "el Ayuntamiento no dudó en contratar a la Orquesta Panorama, una de las orquestas más cotizadas a nivel nacional"- y lo que se ha hecho otros años por estas fechas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El hecho de que se hayan retrasado una semana por las elecciones generales es una mala excusa, apunta Villa. "Se han fundido el presupuesto antes del 28-M, todos recordamos las fiestas del Gorronal, a tres semanas de las elecciones municipales, todo el mundo alucinaba con el despliegue económico que se hizo en ese momento. Estamos convencidos de que ellos mismos no se esperaban ganar y dejaron las fiestas sin preparar para que se lo 'comiera' el que viniera detrás. Y por supuesto nada tiene que ver la convocatoria electoral del 23-J... eso es una excusa barata para esconder que no tenían nada preparado".

Desde el PSOE han querido abrir, además, el debate sobre los espectáculos pirotécnicos. Consideran que la Laguna del Carrizal no es el lugar más adecuado, ya que afecta a la fauna local. "Años atrás, hemos podido ver en redes sociales vídeos que demostraban cómo afectaban dichos espectáculos a la fauna local. La Laguna del Carrizal no es en absoluto el sitio más idóneo para llevar a cabo este tipo de espectáculos. Desde el PSOE ya presentamos una moción la legislatura pasada pidiendo que se buscasen alternativas a los fuegos artificiales, como los espectáculos de música y drones, actividades menos nocivas no solo para la fauna local y nuestras mascotas, sino sobre todo para personas con autismo y otras sensibilidades especiales” recuerda el portavoz socialista.

Lo mismo piensa la Asociación Anima Naturalis, que ha convocado una concentración el 24 de julio a las seis de la tarde, para protestar por los fuegos artificiales y el peligro que suponen para las aves y anfibios de este espacio.