PSOE Collado Villalba abre curso político pidiendo dimisiones por la suspensión de los toros en fiestas: "Es pueril y obsceno echarnos la culpa"

El "Día de la Marmota". Para el PSOE de Collado Villalba así está siendo, cada septiembre, el inicio del curso político. Empieza a ser repetitivo, dice: un verano de parálisis total del equipo de Gobierno, vacío absoluto tras las fiestas de Santiago Apóstol, y un incierto futuro para los próximos meses con obras que no llegan aunque se hayan anunciado a bombo y platillo, que se retrasan o que se alargan sin explicaciones.

Los socialistas han hecho un repaso a la actualidad del municipio en este primer día laborable tras las vacaciones para la gran mayoría.

En el balance no han pasado por alto precisamente las últimas fiestas con la suspensión de los festejos taurinos in extremis por resolución del Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Piden la dimisión de Ramón Pavón, Miguel Aisa y Mariola Vargas.

"Incapacidad, desastre y mentira permanente en la que la alcaldesa tiene sumida a esta ciudad. Intentar culparnos a nosotros de que en Collado Villalba nos hayamos quedado sin toros cuando tiene una sentencia es pueril y obsceno. Al final la alcaldesa debe demostrar ahora cuándo recibió la notificación. Pedimos la dimisión del concejal de Festejos porque las fiestas son muy pobres, del concejal de Contratación (Miguel Aísa) porque es el principal responsable del contrato, de cómo se ha hecho y de haber querido tirar para delante, y de la alcaldesa por mentir y culparnos de algo que es responsabilidad suya pero, sobre todo, por haber permitido que sus concejales hayan actuado como lo han hecho", apunta Andrés Villa, portavoz del PSOE.

En cuanto a las previsiones para el nuevo curso político, el PSOE dice tener muchas preguntas y pocas respuestas sobre proyectos que ya comienzan a ser recurrentes en el debe-haber del Ayuntamiento.

"¿Qué va a pasar con la renaturalización del río Guadarrama? La primera licitadora renunció en su momento, la segunda en puntuación mostró interés en llevar a cabo estas obras, pero quiero recordar que tenían una duración de ocho meses, tendrían que estar listas a 31 de diciembre... ¿Se van a cumplir los plazos?", se pregunta Villa.

"¿Cuándo van a comenzar las obras del Complejo Multipistas? Ya empiezan a ir con retrasos y los plazos empiezan a apurar. ¿Las obras del Pabellón del colegio Miguel de Cervantes? Va a hacer un año del incendio, se supone que iban a estar terminadas en agosto, a día de hoy no lo están al 100%. ¿Y la instalación de la cubierta en el colegio El Enebral, anunciada hace cuatro años? La semana pasada nos enteramos de que la licitación había quedado desierta porque no se presentó ninguna empresa", enumera el líder socialista.

Tampoco se ha librado la ampliación de los Juzgados. "Para cuando terminen las obras, muy probablemente en 2027, habrán pasado casi 10 años desde que se empezaron a anunciar".

Todo ellos sin olvidar el Pabellón Quique Blas, recuerda Villa: casi 1.500 días hace que tenían que haber concluido.

También ha hecho referencia el PSOE en su balance a la proliferación de ratas en todos los barrios del municipio y a la inseguridad, con robos este verano y la escasa presencia de patrullas de la Policía Local en las calles por falta de plantilla.