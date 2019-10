El PSOE alerta de la presencia de maquinaria pesada en la finca del Canto del Pico

El PSOE de Torrelodones ha alertado de la presencia de maquinaria pesada en la finca del Canto del Pico. Al parecer, eran trabajos para ampliar los caminos pero cualquier actuación debe contar con los permisos correspondientes porque es un Bien de Interés Cultural en un parque regional, el de la Cuenca Alta del Manzanares.

Los socialistas no tienen constancia de que los propietarios hayan solicitado los permisos necesarios para acometer las obras. Por eso, han dado la voz de alarma después de que unos vecinos los advirtieran de la presencia de las máquinas.

Y es que el Canto del Pico es mucho más que un palacio, ahora en ruinas. Es también un paraje de 100 hectáreas y 9 km de perímetro, poblado de árboles y arbustos característicos de la zona. Todo, en terreno protegido. “No se puede hacer nada sin permisos. Nos consta de manera informal que ya se ha abierto un expediente de observación de lo que está sucediendo allí”, explica a COPE de la Sierra Rodrigo Bernal, portavoz del PSOE. “Preguntamos en el Pleno sobre el asunto pero no nos contestaron (refiriéndose al equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones). Esperamos que lo hagan en el siguiente”.

Bernal ha recordado el estado de ruina del edificio y el abandono de la finca y reclama medidas urgentes para frenar esta situación. “Estamos un poco alarmados. La decadencia del Canto del Pico nos preocupa a todos y necesitamos voluntad política de todo el mundo, tanto a nivel regional como del Ayuntamiento, para poner las cosas en su sitio y que se proteja ese Bien de Interés Cultural”.

MULTA A LOS PROPIETARIOS

La multa de 1.000 euros mensuales que impuso en el mes de agosto la Dirección General de Patrimonio a los propietarios por no cumplir con sus obligaciones de conservación supone un paso, pero no es suficiente. “Ahora no es solo un problema de conservación, también es un problema de seguridad y han tenido que pasar muchos años para que se impusiera la multa”, añade Bernal.

La situación del inmueble ha sido tema de debate en numerosas ocasiones en el Ayuntamiento de Torrelodones.

Hay que recordar que la declaración de Bien de Interés Cultural conlleva una serie de ventajas fiscales para los propietarios del Canto del Pico, pero también la obligación de mantener el Bien en unas condiciones correctas de conservación, seguridad y ornato que, en este caso, no se están cumpliendo.