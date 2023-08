Protección Civil Galapagar hace guardias al atardecer para prevenir incendios

El verano trae consigo aparejado el riesgo de incendios, sobre todo, después de más de un mes sin caer una gota de lluvia y con las altas temperaturas propias de la estación. Es por eso que los municipios están apretando el acelerador con los desbroces y otras medidas para prevenir los temidos fuegos.

Es el caso de Galapagar. Allí, Protección Civil está llevando a cabo una labor “de alerta temprana” para poder identificar cualquier conato de incendio y no tener que lamentar males mayores.

Una dotación de Protección Civil se desplaza, normalmente cada atardecer, a puntos estratégicos del municipio y con gran visibilidad donde poder detectar cualquier posible incendio que pudiera iniciarse.

"Se trata de una importantísima labor que realiza el cuerpo de Protección Civil Galapagar en esta época del año donde los riesgos de incendio son especialmente elevados, labor que además complementan con el revisado de los hidrantes del municipio para comprobar su correcto funcionamiento", explica desde la concejalía de Seguridad, su responsable, Javier Álvarez.

Álvarez también apela a la responsabilidad de los vecinos para cuidar el entorno, con consejos básicos no hacer fuego en lugares no habilitados o no tirar las colillas de cigarros o botellas de crital al suelo.

Plan INFOMA 2023

Estos consejos y otros muchos permanecerán activos hasta el 30 de septiembre en el marco del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias contra Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid.

El INFOMA 2023 cuenta con 5.775 profesionales, cerca de un 10% más que el año pasado, y una inversión de 44,6 millones de euros.

En esta campaña, cuenta con un incremento en la plantilla del Cuerpo de Agentes Forestales del 19%, pasando de 231 efectivos a 275.

Igualmente, se ha renovado el 27% de su flota de vehículos con 22 nuevos 4x4 y se ha implantado la jornada de trabajo reforzada en caso de riesgo alto.

En cuanto al Cuerpo de Bomberos, se han incorporado para esta campaña 162 profesionales tras superar su periodo formativo. Además, desde ese organismo, en previsión de posibles siniestros complejos, se está trabajando en ejercicios prácticos como, por ejemplo, las maniobras con fuego técnico.

Junto a los mencionados medios humanos y materiales, el Ejecutivo autonómico mantendrá activos 21 parques de bomberos, 302 efectivos del Cuerpo de Agentes forestales; 17 Puestos de Incendio Forestal (PIF); dos Puntos de Intervención Rural (PIR); 25 retenes de extinción; 12 patrullas de vigilancia; tres bases de maquinaria; 10 helicópteros; 34 torres de vigilancia; y 4 cámaras de vigilancia.

