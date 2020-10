Protección Civil alerta contra el 'asesino silencioso'

En cuanto empieza el frío, empezamos a escuchar noticias de sucesos relacionados con la mala combustión de chimeneas o calderas. Una intoxicación por monóxido de carbono puede llegar a ser mortal, pero también fácilmente evitable si sabemos como identificarlo a tiempo.

Lo llaman el asesino silencioso porque este gas tóxico no se ve y no se huele, pero sus consecuencias pueden ser muy graves, ya que impide que llegue el oxígeno a las células. Por eso es tan importante conocer los síntomas de una posible intoxicación por monóxido de carbono, para poder prevenirla. “Es un gas tóxico que no tiene color ni tiene olor y se produce por una mala combustión. El peligro que tiene al inhalarlo es que pasa directamente a la sangre y se une a la hemoglobina, con los glóbulos rojos, e impide el transporte del oxígeno a las células y ahí se produce la intoxicación. Los síntomas son mareo, dolor de cabeza, calambres, incluso pérdida de conocimiento. Y esto, si no se remedia, puede llegar a producir la muerte”, explica Jesús Peinado, técnico de Protección Civil de Torrelodones.

Braseros, chimeneas y calderas no estancas pueden generar monóxido de carbono, que se va a acumular en la habitación si no la ventilamos adecuadamente o si tenemos las rejillas de ventilación tapadas. “Con braseros y chimeneas hay que tener la estancia ventilada”, dice Peinado. También hay que tener mucho cuidado con la llama de las calderas, es el primer indicador de que puede haber una mala combustión. “Hay que realizar el mantenimiento periódico de la caldera y comprobar que la llama es azul, silenciosa y continua. Si es amarilla o roja, está generando una mala combustión”. En el caso de las chimeneas, es importante que estén limpias y revisadas y, en los garajes, tener mucho cuidado con los gases del tubo de escape de los coches y no cerrar la puerta con el motor en marcha.

Si sospechamos que podemos estar sufriendo una intoxicación por monóxido de carbono, la recomendación es abrir inmediatamente puertas y ventanas para ventilar, alejarnos del lugar y llamar al 112. Es muy recomendable tener instalado un detector de monóxido de carbono en las estancias con aparatos de combustión.