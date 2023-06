Jornada de puertas abiertas en el yacimiento El Rebollar de El Boalo, que será Bien de Interés Cultural

El yacimiento arqueológico de El Rebollar, en El Boalo, va a celebrar este domingo, 11 de junio, una jornada de puertas abiertas para que vecinos y visitantes puedan “conocer todos los secretos que esconde” tras concluir hace pocos días la última campaña de excavación, que ha permitido sacar a la luz nuevos e interesantes hallazgos.

Pero, además, es una forma de celebrar que la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid ha iniciado el expediente para declarar al enclave Bien de Interés Cultural (BIC). La resolución responde a la petición que el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad realizar a la Comunidad de Madrid para conseguir este reconocimiento.

En este yacimiento, cuyos restos datan entre la segunda mitad del siglo VII y mediados del VIII, no solo trabajan arqueólogos, sino también voluntarios: vecinos del municipio y estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, que "hincan la rodilla" para ir descubriendo todo lo que encierra El Rebollar.

"Ya no es un edificio, sino cuatro, algunos todavía no los conocemos bien porque están descubiertos pero no excavados, y que ese cementerio visigodo ocupa prácticamente toda la finca, es un espacio intensamente poblado como área religiosa y funeraria", ha asegurado a COPE Charo Gómez, codirectora del yacimiento, refiriéndose a los resultados obtenidos en la última campaña de excavación "más sorprendentes de lo que cabía esperar al inicio”.

Se ha podido comprobar que existen en la zona otras tres edificaciones, además de la ya descubierta, aunque ahora se abre el periodo para realizar el inventariado, catalogación y análisis de las estructuras y materiales localizados, labores que continuarán durante todo el año hasta la próxima campaña.

También prevén que en las próximas actuaciones puedan lograr datar las construcciones halladas estas semanas, así como las tumbas situadas al exterior de la iglesia visigoda, que parecen del mismo momento tanto por el ajuar como por la tipología.

Respecto a las incógnitas, la pregunta más importante que se van a formular es la relación que tienen las tres construcciones nuevas con la antigua iglesia visigoda reformada en época bajomedieval. "Este año las preguntas finales son tantas como incógnitas hemos logrado despejar", dicen los responsables de la excavación.

El equipo de antropólogas, dirigido por Armando González y Óscar Cambra, de la Facultad de Biología de la UAM, ha finalizado también la excavación y extracción de los restos óseos de nueve individuos colocados en ocho tumbas de cista, cubiertas por una o varias losas.

Gracias a los hallazgos en El Rebollar podemos descubrir cómo era en aquella época el ritual de enterramiento, en las tumbas no se han encontrado grandes ajuares pero sí algunos adornos, como anillos. Todo se limpia y restaura para luego estudiarlo y poder conocer mejor a nuestros antepasados.

Por cierto, la última campaña de excavación ha incluido trabajos en el lugar donde se emplazará el futuro centro de interpretación del yacimiento y las pasarelas que conducirán a los visitantes por la excavación.

Para participar en la Jornada de Puertas Abiertas, que tendrá tres pases, a las 9:30, 10:30 y 11:30 horas, hay que inscribirse previamente a través de turismo@bocema.org.