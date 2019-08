Primera semana de mercadillo en su nueva ubicación: los vendedores hacen balance

Poco a poco el tradicional mercadillo de Collado Villalba recupera la normalidad, tras su traslado al aparcamiento de la Ciudad Deportiva.

El martes fue la primera jornada y era previsible cierto caos e incertidumbre por la confusión entre los clientes, con el consiguiente descenso de público y del nivel de ventas, pero este viernes ha habido mayor afluencia. “Hoy he llamado a varios puestos y me dicen que están funcionando mejor. Es lógico, sobre todo porque con la rapidez que hubo que buscar la ubicación alternativa no se pudo avisar y mucha gente no se había enterado, incluso algunos vendedores”, asegura Jesús Esteban, integrante de la Asociación de Comerciantes Ambulantes de la Comunidad de Madrid. Él mismo instala un puesto los martes en Collado Villalba.

La ubicación de la Ciudad Deportiva la eligieron los propios comerciantes después de visitar varios espacios con técnicos municipales y concejales. “No es perfecta, pero sí la mejor alternativa”, dice Esteban, quien lamenta que, con dos años que se ha estado anunciando la obra en la Plaza de Los Belgas, no se haya previsto antes la operativa del traslado.

Tiene claro que en el espacio que preparó el Ayuntamiento, en la calle Formón del P-29, “no se cumplían las medidas mínimas, pasos entre puestos, ancho en las calles, no podía pasar un coche para cargar y descargar”. “Cuando se lo dijimos intentaron marcarlo mejor pero no cabíamos de ninguna de las maneras, ya una semana antes. La solución que nos propusieron fue meter más de 30 puestos por detrás de las naves, pero se iban a quedar perdidos“, explica este comerciante.

Con 164 puestos y una oferta bastante amplia, el mercadillo de Collado Villalba es un foco de atracción para vecinos no solo del municipio, sino de toda la comarca. Antes, muchos se desplazaban en tren o autobús interurbano al municipio y se acercaban a Los Belgas caminando. Ahora, una vez que lleguen a la localidad, tienen que coger la línea 1 del servicio urbano, que les deja en la Ciudad Deportiva.

COMIENZAN LAS OBRAS EN LOS BELGAS

La Plaza de Los Belgas, vallada para las obras

Entretanto, se ha dado el pistoletazo de salida a los primeros movimientos para remodelar el emplazamiento habitual del mercadillo, la Plaza de Los Belgas.

Se ha vallado el perímetro, se ha protegido el pino central, se han colocado las casetas de obras, están apilados algunos materiales de construcción y las excavadoras y martillos hidráulicos han empezado a abrir alguna que otra zanja en las calles adyacentes.

Los operarios tienen por delante ocho meses para ejecutar los trabajos siguiendo las pautas marcadas en ‘Locus Amoenus’, el proyecto que ganó el concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos para el embellecimiento de la céntrica plaza.

Supondrá una completa actualización de este espacio, con nueva pavimentación y plantaciones (90 árboles y más de 6.000 arbustos), conservando el emblemático pino central. Se habilitará un parque infantil, se optimizará el espacio del mercadillo que, según se anuncia, seguirá contando con los mismos puestos que en la actualidad y habrá varias actuaciones para integrar la plaza con su entorno, entre otras en la calle Pereda hasta el paso sobre el río Guadarrama, donde ya se encuentran trabajando las máquinas.

Eso sí, como toda obra, conlleva molestias para vecinos y conductores "aunque se minimizarán en lo posible", apuntaba hace unos días el concejal de Urbanismo, Iván Pizarro.

Habrá afección a las plazas de estacionamiento y restricciones puntuales de tráfico, que se podrán consultar en www.colladovillalba.es