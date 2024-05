Ni presupuestos municipales ni cuestión de confianza asociada en Collado Villalba

La incertidumbre sobrevuela los presupuestos del Ayuntamiento de Collado Villalba para este año.

Hace algo más de un mes y medio la oposición tumbó en Pleno la propuesta del equipo de Gobierno y la alcaldesa anunció que sometería su aprobación a una cuestión de confianza, pero todo indica que finalmente no se va a llevar a cabo, lo que ha despertado críticas a la gestión del Partido Popular en este asunto.

Mariola Vargas aseguró que sometería las cuentas de 2024 a una cuestión de confianza en cuanto llegara el informe que les faltaba, el del Ministerio de Hacienda. Ese documento llegó hace unas semanas y le pide al Ayuntamiento hacer algunos ajustes en cuanto a la previsión de ingresos y gastos, que el Ejecutivo considera menores.

Sin embargo, desde los grupos de oposición lo ven como una enmienda a la gestión económica del PP.

"La falta de sentido común en la gestión del dinero de los vecinos es tremenda. La alcaldesa primero trajo a votación la propuesta presupuestaria antes de haberla enviado al Ministerio de Hacienda. Todos los partidos de la oposición votamos en contra, pero imagínese en qué lío se hubiera metido cualquier concejal que hubiese votado a favor de una propuesta que el Ministerio de Hacienda desconocía y que, una vez se les envía la documentación, piden que se recorte un millón de eurosen gastos de funcionamiento para dejar las cuentas en equilibrio y no poner en riesgo la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento” ", apunta Andrés Villa, portavoz del PSOE.

¿Y qué va a pasar? Hace unos días el equipo de Gobierno convocó a todos los concejales a una reunión con los técnicospara explicar el presupuesto y los cambios que pide Hacienda.

Sólo necesita tres votos más, además de los suyos, para aprobar los presupuestos, pero de momento parece que la oposición no está por la labor.

"La cuestión aquí es: ¿la oposición entiende que estos presupuestos son necesarios o no? porque si no lo entiende es difícil. Estos presupuestos llevan incluídos la subida del capítulo 1, esto es, los salarios del personal, la tasa de basuras, la subida de los suministros... Entonces, tenemos cinco millones más de ingresos que pueden cubrir esos gastos. Si la oposición no quiere entender esto porque ha decidido que no están velando por los intereses de todos los ciudadanos sino por intereses partidistas, pues tendremos que ir a Remanente que será dinero que dejaremos de destinar a inversión", explica Miguel Aisa, concejal de Hacienda.

El presupuesto inicial preparado por el Ejecutivo para este 2024 ascendía a 56,6 millones de euros, con un incremento importante de los ingresos y un aumento de las inversiones.