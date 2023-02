El PP presenta una Proposición No de Ley contra el traslado de la Guardia Civil en Torrelodones

El traslado de la Guardia Civil en Torrelodones ha saltado el ámbito local y va acabar siendo objeto de debate en el Congreso, el Senado y la Asamblea de Madrid.

Al menos esa es la intención del Partido Popular, que ha iniciado una campaña para pedir que el traslado no se produzca. Ha presentado unaProposición No de Ley (PNL) ante la Asamblea de Madrid en la que se insta a la Delegación del Gobierno, a la Dirección General de la Guardia Civil y a la Comandancia de Madrid a mantener el actual puesto de la zona de La Colonia, y ha preguntado, en el Congreso y el Senado, a la Dirección General de la Guardia Civil si existía una petición previa para el traslado.

Los populares quieren corroborar si se ha ocultado información a la oposición.

Defenderá la PNL ante el parlamento madrileño la diputada y candidata a la Alcaldía, Almudena Negro. "Resulta incomprensible que el capricho de un alcalde pueda contra la voluntad de los vecinos y el sentido común para acabar con la presencia de la Guardia Civil en La Colonia, que lleva allí nada menos que desde 1876. Yo le pediría al alcalde que sea una persona seria, que no tome en los bares decisiones que afectan a todos los vecinos, que cumpla la ley y no use su habitual rodillo para despreciar a la oposición, que deje de ocultar informes y aplique transparencia en su gestión", afirma Negro.

Habla el PP de ocultación de información refiriéndose a un informe de la Guardia Civil que recoge que la cesión del edificio no fue solicitada por el Instituto Armado sino ofrecida por el Gobierno municipal. "En dicho informe no consta en ningún momento que la Guardia Civil haya pedido un cambio de ubicación de su puesto, sino que recalca que existe un ofrecimiento por parte del Ayuntamiento de Torrelodones para ceder las instalaciones donde actualmente se ubica el Juzgado de Paz, por lo que la Guardia Civil, gustosamente, como no podía ser menos, acepta el regalo”, decía el PP en el último Pleno, la pasada semana, a través de su portavoz municipal, Isabel Ruiz Tarazona.

Ese informe, del 3 de noviembre, apareció en el expediente una vez se había aprobado en Pleno en diciembre la cesión del Edificio de Seguridad a la Benemérita para el traslado.

Por cierto, existe otro informe remitido por la Dirección General de Reequilibrio Territorial de la Comunidad de Madrid que indica al Ayuntamiento que el denominado Edificio B del Edificio de Seguridad tiene carácter de bien demanial, y no patrimonial y que, por tanto, no se podría ceder como tal a la Guardia Civil, algo que podría retrasar la operación porque sería necesario iniciar un proceso de desafectación que prolongará el proceso en el tiempo.

A este extremo ya respondió Vecinos por Torrelodones asegurando que el informe no es vinculante y no altera los planes.

La delegada del Gobierno, Mercedes González, defiende el traslado

Por su parte la delegada del Gobierno en Madrid ha defendido el traslado asegurado que ha sido objeto de varias conversaciones con el alcalde, que hay un acuerdo que se firmará en breve y que se mejorará el servicio que la Benemérita presta a Torrelodones al contar con mejores infraestructuras.

"Yo creo que es un traslado que va a beneficiar al conjunto del municipio y, sobre todo, va a beneficiar al servicio de la Guardia Civil en ese entorno porque va a ganar en instalaciones. Entiendo que ante cualquier cambio todos somos reticentes, sobre todo si consideramos que la Guardia Civil está literalmente pegada a nuestras casas y nos da una sensación objetiva y subjetiva de seguridad, pero la seguridad de todo el municipio está garantizada", ha dicho Mercedes González.

Hay que recordar que los vecinos de la Colonia han recogido 2.000 firmas para oponerse al traslado de la Guardia Civil.