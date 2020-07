Por segunda vez en su historia, San Lorenzo suspende la Romería

El segundo domingo de septiembre no habrá rosario, ni carretas, ni procesión. La Romería de la Virgen de Gracia en San Lorenzo de El Escorial queda oficialmente suspendida. Una carta de la alcaldesa y un comunicado de la Hermandad de Romeros rubricaban esta semana este 'adiós parcial' hasta el año que viene.

Se trata de un hecho histórico, ya que es la primera vez que se suspende por una pandemia, la segunda ocasión en la historia en que el Real Sitio no tendrá Romería: en la anterior la culpa la tuvo la meteorología.

"La vez anterior fue un 11 de septiembre de 1949 y fue por la meteorología. Un domingo de lluvias que no se podía bajar a La Herrería. Lo que se hizo fue sacar a la Virgen por el pueblo en Procesión", asegura Ángel Rodríguez, Romero Mayor, quien añade que ahora "hay que ser responsables y sensatos. Mientras que las autoridades no nos permitan eventos multitudinarios, no se pueden hacer romerías, al menos la nuestra tal y como la vivimos, tal y como la hacemos. Es imposible".

Pese a la ausencia del día más esperado por los gurriatos, habrá otros actos en esa semana como la imposición de medallas a los nuevos romeros, los concursos de cuentos y poesía o la edición de un libro.

TAMPOCO FIESTAS DE SAN LORENZO

Como era de prever, tampoco se celebrarán honores al patrón, San Lorenzo, el 10 de agosto ni fiestas en su Semana Grande. La alcaldesa, Carlota López, afirma en la carta dirigida a los vecinos que "ha sido una decisión difícil, y por eso hemos esperado un tiempo para anunciarlo, tal vez con la esperanza de no tener que hacerlo, aun sabiendo que era prácticamente imposible que pudieran celebrarse". López cree que la medida "será entendida por los vecinos dada la situación".

El Ayuntamiento trabaja ahora en distintos proyectos culturales y de ocio que, cumpliendo las medidas de seguridad, puedan llevarse a cabo sin aglomeraciones a los que se sumará una Ruta de Tapas y Cócteles en los establecimientos del 31 de julio al 16 de agosto en colaboración con la asociación de hosteleros Restaura Escorial.

A falta de confirmación oficial lo que sí se celebrará será el Pleno de Honores y Distinciones. Con aforo limitado en el Real Coliseo Carlos III, además de las condecoraciones por años de servicio a los trabajadores municipales, la propuesta inicial es que solo sea entregada una medalla, al pueblo de San Lorenzo, por su comportamiento durante la pandemia y en homenaje a los distintos colectivos de trabajadores que han luchado contra ella.