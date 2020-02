Policía Local abre diligencias contra un restaurante por tener pescado a la intemperie en Guadarrama

En cables. En perchas. En una especie de tendedero, a la intemperie, a pleno sol. Así estaban las piezas de pescado, colgando, en la fachada de un restaurante de Guadarrama.

Lo atestiguan las fotografías que una vecina subió a las redes sociales y las críticas y la indignación no tardaron en estallar por esta temeridad contra la salud pública. Esta mujer, además, alertó a las autoridades para que tomaran cartas en el asunto. Y no fue la única.

"Llamé a la Policía Local, aunque no tenía yo muy claro si ellos tenían potestad sobre este tema. Hice la denuncia a las doce de la mañana y a las dos de la tarde me llamaron y me dijeron que habían requisado la mercancía, habían levantado un acta y eso tenía un protocolo interno y un proceso, que ellos mismos elevarían a la concejalía de Sanidad", explica esta vecina.

La concejalía de Sanidad confirma que la Policía Local ha abierto diligencias contra el establecimiento y que los hechos se han puesto en conocimiento del Área de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, aunque no ha querido pronunciarse al respecto al estar abierto el proceso de investigación.

RIESGOS GRAVES PARA LA SALUD

A expensas de lo que este pueda deparar, en COPE de la SIERRA hemos consultado con una experta en seguridad alimentaria los riesgos de manipular los alimentos a temperatura ambiente.

"A temperatura ambiente crecen y se multiplican muy rápidamente las bacterias, algunas no nos influyen, otras son patógenas. Son microscópicas, no se ven, y un alimento no tiene por qué oler ni verse mal aunque tenga bacterias patógenas. Los alimentos siempre se deben descongelar en la nevera, de una forma lenta, para garantizar su calidad organoléptica, esto es, buen sabor, olor y color, como calidad microbiológica. Por supuesto descongelar a temperatura ambiente es una mala práctica, si encima el alimento no tiene ninguna protección el riesgo es tremendo porque está expuesto a que un animal, ya sea un ave o una mosca, se pose y deposite bacterias que lleve en sus patas o en la boca que a los humanos nos pueden hasta matar", asegura Paloma Beamonte, de la empresa A +10, ubicada en Collado Villalba, quien añade que "lo mínimo que nos puede ocurrir es una infección o una intoxicación alimentaria".

Como ejemplo, Beamonte asegura que las cifras de intoxicaciones por el llamado estafilococo aureus no son baladí. Una persona de cada seis enferma por esta bacteria debido a las malas prácticas en la manipulación de los alimentos.

Con la Ley de Salud Pública en la mano, las multas al infractor en este tipo de casos podrían oscilar entre 300 euros la sanción leve a los 600.000 por sanción grave, que llevaría aparejado el cierre del establecimiento por 5 años.