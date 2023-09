Polémica en Guadarrama por el coste económico de la Vuelta Ciclista a España

Alternativa Popular Por Guadarrama (APPG), partido que gobernó el municipio durante ocho años, y Partido Popular, que gobierna actualmente en coalición con VOX, solo coinciden en algo: la Comunidad de Madrid se hizo cargo de los pagos a la organización de la Vuelta Ciclista a España por la llegada de la penúltima etapa de esta edición que se desarrolló el pasado sábado 16 de septiembre entre Manzanares El Real y Guadarrama. Pero la polémica política está servida.

En un duro escrito a través de las redes sociales de APPG, en el que incluso llega a realizar un juego de palabras que define al actual alcalde, Diosdado Soto, como "Diosdado II El Flipado", acompañándolo de un fotomontaje que sustituye la cara del dictador norcoreano Kim Jong Un por la del primer edil, esta formación dice que el regidor no ha cumplido su palabra.

"En el Pleno aseguró que esto no iba a costar ni un solo euro a los vecinos de Guadarrama", asegura Sara Villa, portavoz de APPG. Villa afirma que "habrá sorpresas" sobre el coste final. Su partido lo cifra en torno a los "50.000 o 60.000 euros".

"Vi agentes de Policía Local de Alpedrete y miraré de qué municipios más había reforzando, ya veremos las facturas cuando lleguen", insiste la portavoz de APPG, Sara Villa.

Además asegura que fueron varios los trabajadores municipales destinados al 100% a preparar la llegada de la Vuelta durante toda la semana algo "que ha paralizado el funcionamiento de otras cosas, como el Polideportivo".

En el escrito en redes de la formación de la oposición ha felicitado a la familia de Román Herranz, creador de la Clásica a los Puertos, por el homenaje recibido el mismo sábado en el que la Vuelta recalaba en Guadarrama. "Lástima que os hayan utilizado para el autobombo de un incompetente", le dice APPG .

Villa asegura que su partido entiende la importancia de la llegada de la ronda española y de la promoción que supone para el pueblo pero cierra diciendo que "el alcalde debe ser consecuente con lo que dice y si dice que no cuesta, no cuesta, que no mienta".

Una rabieta

Diosdado Soto no ha tardado en contestar a las acusaciones de APPG y ha manifestado a COPE de la Sierra que en todo momento ha cumplido su palabra.

El alcalde se reafirma en que "tras las negociaciones con la Comunidad de Madrid, el coste por la meta ha sido de cero euros", si bien asegura que la modificación presupuestaria de 40.000 euros y los 4.000 del catering "son unos gastos lógicos y que asumen todos los pueblos a los que llega La Vuelta" en toda España.

Soto ha calificado de "rabieta" la publicación y las manifestaciones de APPG. "Lo que les molesta es que este equipo de Gobierno haya sido capaz de traer a este municipio un evento de estas características".

El primer edil asegura que el gasto está totalmente justificado y que así se pudo comprobar con la afluencia de público. Además ha querido destacar el impacto de la propia Vuelta, un evento que se ve en "más de 190 países" y que durante varios días ha situado a Guadarrama en el mapa a nivel mundial.

La penúltima etapa de la Vuelta a España constó de 208 kilómetros entre Manzanares El Real y Guadarrama con diez puertos de montaña. Su vencedor, al sprint, fue el ciclista neerlandés del Bahrain Wout Poels, por delante de Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) en una jornada que sirvió para coronar a Sepp Kuss del Jumbo-Visma como vencedor, por entonces virtual, de la ronda española.

La imagen del estadounidense con el maillot rojo con los brazos apoyados en los hombros de sus dos jefes de fila, Jonas Vingegaard y Primoz Roglic -segundo y tercero respectivamente en el podium final- llegando a la meta de Guadarrama fue seguida por 1.278.000 espectadores en La 1. Este programa se situó como el tercero más visto del sábado 16 de septiembre consiguiendo un 12,9% de share en su franja en la que se situó como segunda opción de los telespectadores.