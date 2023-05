Polémica en El Escorial por las 40 palmeras plantadas en Los Arroyos en sustitución de los setos

Un municipio caracterizado por sus encinares, fresnedas y robledales se convierte ahora en un paisaje "caribeño".

Con esta frase ha expresado el Partido Popular de El Escorial su rechazo a la eliminación de los setos que llevaban más de cuatro décadas adornando la mediana de la calle Estación en Los Arroyos y su sustitución por 40 palmeras, algo que tiene indignados a los vecinos de la zona, dicen los populares.

Imagen de los setos que se han eliminado

El candidato del PP a la Alcaldía, Antonio Vicente, ha criticado que esta medida se haya adoptado por "capricho" del equipo de Gobierno.

"Han puesto unas palmeras con las que los vecinos ni nadie están de acuerdo. Esto es una ocurrencia del Partido Socialista. Pero no nos extraña porque a la entrada de El Escorial por la M-505, en la rotonda, lo único que han hecho es que parezca el desierto del Sáhara, con lo bonita y verde que estaba. Lo que hacen es malgastar el dinero", se queja Vicente.

Lamenta el exalcalde popular que no se empleen los esfuerzos y presupuesto del Ayuntamiento en otras muchas prioridades como limpiar las calles, asfaltar o remodelar parques infantiles y sí en esta medida que considera innecesaria.

Añaden los populares que al PSOE de El Escorial no le bastaba con haber retirado los cuadros de los patrones del municipio, San Bernabé y la Virgen de la Herrería, del Centro de Mayores. "Parece que se ha propuesto quitar todo aquello que tantos años lleva implantado en el municipio. Es lo que acaba de ocurrir en Los Arroyos".

Reacción municipal

A las críticas ha respondido el concejal de Medio Ambiente, Mauricio Martínez, quien ha salido al paso asegurando que este tipo de palmeras se encuentra en otros municipios de la región y ha puesto como ejemplos Majadahonda, Pozuelo de Alarcón o el barrio de Las Matas en Las Rozas (todos ellos gobernados por el PP).

Además, ha querido detallar los beneficios que trae consigo la plantación de esta especie, beneficios que justifican la decisión adoptada. "No producen alergias, prácticamente el mantenimiento es cero, no tienen ramas con lo que no necesitan podas, no generan interferencias al tráfico ni a los peatones y, además, sus troncos absorben cantidades elevadas de CO2, algo importante. Los frutos que producen estos ejemplares alimentan a las aves, sobre todo en invierno, y la fibra de los troncos sirven para que muchas aves construyan sus nidos", explica Mauricio Martínez.

El edil ha asegurado que 10 de las 40 palmeras son autóctonas y que, además de esta especie, se han plantado también 75 madroños, 76 árboles del amor (ciclamor) y 10 ejemplares de liquidámbar.