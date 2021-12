Planes para el fin de semana: una ruta por los belenes de San Lorenzo de El Escorial

Entramos en la Casa de Cultura de San Lorenzo de El Escorial, en la sala Félix Bernardino, y suenan de fondo villancicos populares. Es la bienvenida musical a uno de los numerosos belenes con que cuenta el municipio. Este tiene más de 50 años y es el Belén Tradicional.

Su creador es José Martínez, Pepe para los amigos. Comenzó hace décadas esta afición recreando el Nacimiento de Jesús en la Plaza del Ayuntamiento. Todo lo hace él. "Desde el primer palillo que muevo hasta el último cable que injerto, desde las seis de la mañana hasta las seis o siete de la tarde, quitando la hora de la comida".

A sus 78 años, es uno de los maquetistas más conocidos de San Lorenzo de El Escorial. Famoso por sus carretas para la Romería, ha sido también responsable de exposiciones como '10 de agosto y San Lorenzo de El Escorial' que sirvió para rendir homenaje a las víctimas de la COVID en el Real Sitio y su municipio hermano francés, San Quintín.

Su preocupación ahora es quién se hará cargo del Belén Tradicional cuando él ya no pueda. "Las manos ya no me obedecen igual a las órdenes de la cabeza. Me cuesta mucho trabajo. Lo empecé pensando que iba a ser una carrera de relevos pero cuando llego a la meta, desgraciadamente nunca encuentro quién tome el testigo", reconoce Pepe.

De momento, afortunadamente, podemos seguir disfrutando de su trabajo. El Belén Tradicional está ubicado en la Sala Félix Bernardino de la Casa de la Cultura. Podrá visitarse hasta el 6 de enero a diario, salvo el 24 y 31 de diciembre- de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

Belenes en todos los rincones

Lleva ya más de semana y media expuesto, su inauguración marca el pistoletazo de salida de las Navidades en San Lorenzo y está de celebración, cumple 25 años. Es el Belén Monumental que recrea en calles y plazas la ciudad donde nació Jesús hace más de 2.000 años con más de 400 figuras -humanas y animales- a tamaño real elaboradas durante meses por un grupo de voluntarios capitaneado por Carlos Contreras.

Escena del Belén Monumental en los Jardincillos

Es un gran atractivo turístico de estas fechas que hace las delicias de los más pequeños... y no tan pequeños. Este sábado, 18 de diciembre, por cierto, se inaugura a las doce de la mañana en la calle Juan de Leyva una exposición fotográfica que recorre su cuarto de siglo de historia y sirve como homenaje a todos los vecinos que de forma altruista han participado en este tiempo en su confección y montaje.

A través de las imágenes se podrá comprobar cómo ha ido evolucionando en estos 25 años este Belén Monumental para el que el Ayuntamiento ha solicitadoa la Comunidad de Madrid que lo declare Fiesta de Interés Turístico Regional.

En nuestra ruta por los belenes de San Lorenzo de El Escorial no podía faltar hacer parada en el monumento por excelencia. El Real Monasterio también tiene para vecinos y turistas su particular propuesta.

Está en la Basílica y es otra de las recreaciones más visitadas durante las Navidades. Está abierto de martes a domingo de diez de la mañana a seis menos cuarto de la tarde.

Belén del Real Monasterio

También la Parroquia de San Lorenzo (Calle Pozas, 28) tiene su Misterio, que se puede visitar en horario de 16:30 a 18:30.

En el casco urbano, en otro edificio histórico como el Mercado Público, en horario de apertura, podrá verse el Belén organizado por la Asociación de Comerciantes y la Hermandad del Carmen, que será inaugurado el miércoles 22 a las 19:00 amenizado por el Coro Matisse.

En cuanto a las capillas que se encuentran fuera del núcleo urbano, tres serán las opciones. Una de las más queridas por el público local y visitante, es el Belén Romero. Se inaugura este domingo, 19 de diciembre, en la Ermita de la Virgen de Gracia, en pleno corazón de la Herrería.

Será a las 12 horas con la amenización musical de la Coral Matisse y el grupo La Folklorera.

La segunda, el Belén de las Carmelitas Descalzas en la Plaza de Santa Teresa, 1. La inauguración es también este domingo, a las seis de la tarde. Tras la misa habrá chocolatada.

Y la tercera, ya inaugurada hace unos días, es el Belén del Barrio del Rosario (Calle Artistas, 2). Podrá visitarse en la iglesia Nuestra Señora la Virgen del Rosario en horario de culto.

Belén del barrio del Rosario