El Partido Popular de Torrelodones pide un incremento de la plantilla de Policía Local

El Partido Popular de Torrelodones ha vuelto a pedir al equipo de Gobierno que trabaje para aumentar el número de agentes de la Policía Local.

Asegura que el municipio está por debajo de la ratio, a pesar de que, por su dispersión, necesitaría más agentes para cubrir un servicio efectivo.

Se trata de una reclamación histórica del PP de Torrelodones, como dejó patente esta semana la concejal Isabel Ruiz Tarazona, al dirigirse al alcalde, Alfredo García-Plata, durante el Pleno municipal.

La edil popular explicó que en los últimos tiempos han aumentado los hechos delictivos en el municipio exponiendo un caso en primera persona para ejemplificarlo. "Hemos tenido conocimiento de que durante las últimas semanas se han producido numerosos robos tanto en el casco urbano como en zonas comerciales. Yo misma he dado aviso de varios sospechosos que han entrado en mi oficina con intención de sustraer de encima de las mesas teléfonos o cualquier objeto de valor y me he encontrado con la respuesta de que no había efectivos para poder enviar".

Los populares recuerdan que Torrelodones no llega a la ratio de 1'8 policías por cada 1.000 habitantes y que, por este hecho, el municipio está perdiendo hasta un 25% de la subvención de la Comunidad de Madrid para sostener a la Policía Local.

Defienden que la actual plantilla, pese a su dedicación y profesionalidad, tiene dificultades para cubrir las necesidades de un municipio con dos núcleos urbanos (Pueblo y Colonia) y una amplia dispersión de viviendas.

La situación, finalizado el Estado de Alarma y con la llegada del verano, no va a mejorar, augura el PP.

"Acabado el toque de queda a las once de la noche, la actividad nocturna resurge y con más ganas que nunca, como ha quedado patente en los dos últimos fines de semana y en breve comienza el período vacacional. Por todo ello rogamos al equipo de Gobierno que aumente la plantilla de Policía Local para garantizar la seguridad de vecinos y comerciantes, que haga números porque entre las subvenciones que no recibimos por no llegar a la ratio y las horas extras que se pagan para cubrir bajas y vacaciones, podamos encontrar una alternativa mejor con nuevas incorporaciones", explicaba Ruiz Tarazona.

Por su parte desde el Ejecutivo de Torrelodones han vuelto a recordar que los datos de Delegación de Gobierno reflejan un descenso de los delitos en el municipio en el último año y han hecho un llamamiento a los vecinos para que denuncien siempre cuando sean objeto de un acto delictivo.