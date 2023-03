El parricida de Collado Villalba reconoce el crimen y asegura que "oía voces"

El hombre acusado de matar a su padre en 2020 en Collado Villalba ha reconocido que le golpeó y apuñaló y luego comenzó a mutilar el cuerpo, en una noche que no recuerda bien porque estaba "mal de la cabeza" y "oía voces", debido a que no le dieron la medicación que necesitaba, y en la que consumió cerveza y cocaína.

La Audiencia Provincial ha iniciado esta semana las sesiones del juicio con jurado contra Martín G. G. R. por los hechos ocurridos el 17 de mayo de 2020 en la casa de sus padres en Collado Villalba, en la urbanización La Balconada, donde mató a su padre, de más de 80 años, y luego le amputó ambas manos, la oreja izquierda y mutiló dos dedos de la mano derecha.

La Fiscalía le considera autor del asesinato con la agravante de parentesco y con la eximente incompleta de alteración psíquica al habérsele diagnosticado un trastorno psicótico de etiología tóxica. Por eso pide para él 9 años y medio de cárcel y, antes, el internamiento en centro psiquiátrico durante 20 años, además de solicitar que indemnice con 100.000 euros a su madre y a su hermano.

La acusación particular pide que ingrese en prisión 15 años tras permanecer en un centro psiquiátrico, mientras que su defensa solicita que solo ingrese en este tipo de centro debido a su problemas psiquiátricos.

El acusado ha relatado que aquella noche estaba en la casa familiar únicamente con su padre, ya que su madre se había marchado, y cuando ambos ya estaban dormidos sonó el teléfono y les despertó, y ahí comenzó una discusión que no recuerda bien debido a su enfermedad mental, que sufre al menos desde 2001. "No me acuerdo, tengo muchas lagunas por cómo estaba la cabeza... En ese momento estaba mal de la cabeza, tenía voces en mi cabeza, y no era la primera vez que me pasaba", ha dicho.

Ha reconocido que golpeó dos veces a su padre con un objeto de la televisión, no recuerda bien si era un mando o un soporte, y luego le apuñaló con una navaja que el padre tenía en su habitación. Antes de eso, por la tarde, había consumido cocaína y cerveza, y tras el crimen comenzó a beber whisky "toda la noche", llegando a cortar varios miembros al cuerpo del padre, hasta que la Guardia Civil llegó ya por la mañana y él les dejó entrar.

Ha reconocido que para la mutilación pudo emplear un hacha y unas tijeras de podar que había en una caja de herramientas. Ha precisado que él tenía que tomar unas pastillas para su enfermedad y también pincharse cada tres meses, pero en aquella época de confinamiento no le administraron esta última medicación aunque él fue al Centro de Salud a reclamarla.

La acusación particular, que ejerce Jaime Sanz de Bremond en nombre del hermano del agresor, ha explicado que se trata de un asesinato con alevosía con el agravante de parentesco y con una eximente incompleta por un trastorno. Ha asegurado que el acusado "sabía perfectamente lo que hacía", ya que dejó el padre incomunicado en su vivienda y llegó a lavar la ropa con lejía y había tratado de limpiar la casa. Esta acusación ha sostenido que el procesado no padece esquizofrenia, sino un trastorno límite de personalidad con policonsumo de drogas y alcohol, y antes ya fue condenado por maltratar a su expareja y a su hijo.

Por su parte el abogado de la defensa ha explicado que no niegan que Martín apuñaló a su padre, pero en un brote psicótico dentro de una psicosis crónica que padecía, y ha defendido que no era capaz de planear un asesinato contra la persona que sentía más allegada, ni de tratar de ocultarlo, y de hecho en su brote llego a pintar un cuadro con sangre, dejando rastros de ADN por toda la casa.