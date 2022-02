El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama convoca dos concursos literarios

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ha convocado dos iniciativas que pretenden utilizar la literatura para dar a conocer la riqueza natural, cultural y humana que encierra este espacio protegido. Se trata del VI Certamen de Narrativa y el III Certamen de Microrrelatos.

Los organizadores aseguran que es su aportación a los homenajes que se van a celebrar este año en memoria del humanista y gramático español Antonio de Nebrija

"En 2022 se conmemora el quinto centenario de la muerte de Antonio de Nebrija, destacado humanista hispánico, célebre por su'Gramática Castellana' (1492), primera de una lengua neolatina; como lexicógrafo tampoco tiene precedentes, con su Diccionario latino-español y su Vocabulario español-latino. Todas ellas, obras que han servido de inspiración para sus sucesores durante más de dos siglos. ¿Y qué es la gramática sino el arte de hablar y escribir correctamente un idioma? ¿Y qué es el repertorio de palabras comunes de una lengua, acompañadas de su definición o explicación, sino un diccionario que hace que enriquezcamos nuestro vocabulario? Empleando estas dos valiosas herramientas a nuestro alcance, podemos aportar nuestro granito de arena, participando en cualquiera de los dos certámenes literarios", aseguran en una nota desde el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Los originales se pueden presentarhasta el 20 de febrero por cualquier ciudadano, mayor de edad, siempre que sus trabajos pongan en valor los recursos naturales, culturales o históricos del Parque Nacional, sensibilizando así a la sociedad en torno a valores, actitudes y comportamientos respetuosos hacia el entorno.

En ambos certámenes cada autor podrá presentar una sola obra en prosa y castellano, inédita, que no haya sido publicada en ningún tipo de formato, ni total ni parcialmente (incluido Internet). No se admitirán las que hayan sido presentadas en ediciones anteriores de los concursos aunque no obtuvieran premio.

En ambos casos, el tema versará sobre la Sierra de Guadarrama y sus gentes -pudiendo abordar desde los paisajes ligados a oficios y lugares especiales hasta los sentimientos e impresiones que inspire este entorno- o que el escenario principal donde se desarrolla la trama sea la Sierra de Guadarrama, independiente del tema tratado en el relato.

La extensión de los microrrelatos no superará las 150 palabras y en el caso de la narrativa, las obras deberán tener un mínimo de tres páginas y un máximo de cinco a una sola cara.

Habrá un jurado compuesto por escritores, críticos y profesionales de la literatura que decida el fallo, que se comunicará el 7 de marzo. La entrega de premios tenga lugar el 12 de marzo en Lozoya del Valle.

Las bases de ambos certámenes se pueden consultar en la web parquenacionalsierraguadarrama.es.