El paro sube un 1,69% en febrero y ya hay 447.101 desempleados en la Comunidad de Madrid

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid subió un 1,69% en febrero con 7.417 desempleados más en relación al mes de enero, hasta alcanzar la cifra global de 447.101 personas en paro en la región. Por otro lado, el desempleo en la región en términos interanuales aumentó un 26,69%, con 94.205 parados con respecto febrero de 2020, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este martes.

A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 44.436 desempleados en febrero (+1,1%), su mayor alza en este mes desde el año 2013, cuando se incrementó en 59.444 personas. El Ministerio de Trabajo ha atribuido este repunte del desempleo al "fuerte impacto" de la tercera ola de la pandemia y a las "severas restricciones" que se han impuesto para frenarla.

Con este aumento del paro, el quinto consecutivo, el volumen total de parados alcanzó al finalizar el segundo mes del año la cifra de 4.008.789 desempleados. No se superaban los 4 millones de parados desde abril de 2016. El dato de paro de febrero, al igual que ocurrió en los meses anteriores, no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados. Pero hay 900.000 personas en ERTE y 600.000 autonómos con su actividad parada.

DATOS POR SECTORES

De la cifra total de desempleados en la Comunidad de Madrid, que suman 447.101 personas en paro, 190.919 son hombres y 256.182 son mujeres. Además, 39.748 desempleados de la región en el mes de febrero tienen menos de 25 años, de los cuales 20.576 son hombres y 19.172 mujeres.

Por sectores, el que engloba mayor número de parados es el de Servicios, con 354.387, lo que se traduce en 7.043 más que el pasado mes de enero, seguido de Construcción, con 33.189, que cuenta con 678 parados menos.

Por su parte, destaca Industria, con 24.898, lo que supone un total de 128 desempleados más y Agricultura, con 3.501 desempleados en este sector, lo que se traduce en 86 parados más. Por su parte, 31.126 vienen del grupo de sin empleo anterior, es decir, un aumento de 838 personas en relación al mes anterior.



En cuanto al paro entre extranjeros, se sitúo en 85.945 personas, lo que se traduce en 1.960 desempleados más respecto al mes anterior y una subida del 3,22%. Con respecto al mes de febrero de 2020, hay 27.008 desempleados extranjeros más, un incremento del 45,83%. Del total, 31.295 proceden de países comunitarios y 54.650 de extracomunitarios.

CAEN CASI UN 29% LOS CONTRATOS EN UN AÑO

Respecto a los contratos, en el segundo mes del año se registraron 148.018 contratos, es decir, 2.346 más que el pasado mes de enero, lo que supone una subida del 1,61%. Frente a ello, en tasa interanual cayeron un 28,39%, con 58.682 contratos menos que en febrero del año pasado.

Del total de contratos, 30.027 fueron indefinidos en Madrid, lo que supone 3.231 más de los firmados en enero, una subida del 12,06%, y 9.608 menos de los que se firmaron en febrero de 2020, lo que se traduce en una caída del 24,24%. Los temporales sumaron 117.911, 885 menos que en el mes anterior (-0,74%) y 49.074 menos que en el mismo mes del año pasado (-29,37%).

Por sectores, el mayor número de contratos en febrero se concentró en el sector servicios, hasta 123.414, seguido por la construcción con 12.823, la industria (10.786) y el sector agrícola (995). Los contratos a extranjeros sumaron 33.640, un aumento del 4,3% (+1.387) en febrero comparado con el mes anterior, aunque en tasa interanual respecto a febrero de 2020, cayeron un 27,87%, con 12.997 contratos menos entre este colectivo.

Los contratos a extranjeros sumaron 33.640, un aumento del 4,3% (+1.387) en febrero comparado con el mes anterior, aunque en tasa interanual respecto a febrero de 2020, cayeron un 27,87%, con 12.997 contratos menos entre este colectivo.

El paro en la Comunidad sube un 1,69% en febrero: 447.101 desempleados en la región

Además, un total de 224.468 personas en la región percibieron algún tipo de prestación por desempleo entre las diferentes modalidades existentes. En concreto, 198.785 personas obtuvieron prestación contributiva; 25.586, subsidio; 2.095, renta activa de inserción; y dos personas en el programa de activación de empleo. La cuantía media de prestación contributiva recibida por beneficiario en la Comunidad fue de 871,3 euros. Además, el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó los 319,6 millones de euros en la región.