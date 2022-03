"La Palma en el corazón": Moralzarzal no olvida a la isla y organiza un concierto solidario el 8 de abril

En los últimos días La Palma ha vuelto a la actualidad después de detectar el Instituto Geográfico Nacional multitud de eventos sísmicos en la isla, casi imperceptibles para la población, no son terremotos y no suponen ningún cambio en la actividad del volcán Cumbre Vieja, cuya erupción se aplacó el 13 de diciembre.

Los expertos han lanzado un mensaje de tranquilidad para La Palma, que sigue recuperándose de las consecuencias de aquel fenómeno y cualquier ayuda es bienvenida. No debe caer en el olvido aunque vayan surgiendo otras prioridades en cuanto a emergencias humanitarias, como es el caso de Ucrania.

Es lo que ha pensado Moralzarzal al organizar el concierto solidario “La Palma en el Corazón”. La propuesta ha partido de la Rondalla y Coro Nuestra Sierra y el Ayuntamiento no ha dudado en colaborar para que se hiciera realidad.

"Cada vez que hay una nueva desgracia, otra deja de aparecer en portada, de ser noticia. Parece que el volcán de La Palma ha dejado de existir. La situación en Ucrania nos ha hecho olvidar, pero no queremos olvidar y Moralzarzal siempre demuestra su gran solidaridad. El Ayuntamiento se suma cuando los vecinos se animan a proponernos y la Rondalla y Coro Nuestra Sierra no ha habido ni un solo año, con la excepción de la pandemia, que no nos proponga unirnos a una buena causa", ha explicado este miércoles durante la presentación la concejal de Cultura, Gema Duque.

La idea surgió allá por octubre en plena erupción del volcán. A pesar de haber cesado su actividad, el sufrimiento y las necesidades de la población de La Palma siguen existiendo… de ahí este concierto aunque sea meses después, según han explicado desde la Rondalla y Coro Nuestra Sierra.

Esta formación nació hace doce años como un grupo de amigos a los que les gustaba cantar. Con el paso del tiempo quisieron que su afición sirviese a causas sociales y con ese objetivo han celebrado festivales solidarios a favor de Cruz Roja, Médicos del Mundo, la Asociación Española contra el Cáncer y en breve, a buen seguro, para ayudar a los refugiados ucranianos.

De momento, en su mente y en el corazón, La Palma, con un concierto en el que habrá distintas colaboraciones. "Además de la actuación de la Rondalla y Coro Nuestra Sierra, participa el Coro del Colegio Público El Raso, que tiene ya 18 años de existencia y es un placer contar con sus voces blancas para este evento. También actuará el cantante John Romero, vecino de Moralzarzal, una voz senior con gran experiencia y una persona muy solidaria. Y con el Grupo de Coros y Danzas de Becerril de la Sierra, que han actuado por toda la geografía española y otros países y son muy buenos", explica José Luis Pérez, miembro de la Rondalla y Coro Nuestra Sierra.

A la entrada del Teatro Municipal, la organización recogerá los donativos. Además, se han preparado un total de 270 camisetas, facilitadas por el Ayuntamiento, que se regalarán a las personas que donen 10 euros o más.

Asimismo, se ha habilitado una fila cero para que todo el que quiera pueda realizar sus aportaciones si no puede acudir al concierto, que será el viernes, 8 de abril, a partir de las seis de la tarde.