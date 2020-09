La oposición villalbina estudia medidas legales contra la alcaldesa por impedir el debate sobre el mercadillo

No hubo oportunidad de debate. Los grupos de oposición en Collado Villalba (PSOE, Unidas, Más Collado Villalba y Más Madrid) habían solicitado un Pleno extraordinario para dejar constancia oficial de su postura respecto a la remodelación de la Plaza de los Belgas y su petición para la vuelta del mercadillo a este espacio.

Se convocó este martes vía telemática y la alcaldesa, Mariola Vargas, lo despachó en apenas minuto y medio retirando del orden del día el único punto, la modificación de la Ordenanza Reguladora de Venta Ambulante, y levantando la sesión. "A la vista del informe desfavorable del secretario, no me parece oportuno llevar a debatir a Pleno algo que no es competencia de un Pleno porque no se ajusta a la legalidad", apuntaba la regidora.

La situación ha soliviantado a la oposición, que la ha calificado como "cacicada", "vergüenza" e incluso "lo más grave que ha pasado en este Ayuntamiento tras la detención por la Guardia Civil del anterior alcalde del Partido Popular Agustín Juárez por el caso Púnica", ha asegurado el portavoz del PSOE, Vituco Alcolea.

“La retirada de este único punto del día sin debate ni votación previos, y la disolución del pleno extraordinario, es un grave ataque al sistema democrático local sin antecedentes en nuestro municipio", apuntan Más Madrid, Unidas Podemos y PSOE en un comunicado conjunto, en el que acusan a la alcaldesa de haber "traspasado los límites del autoritarismo y la legalidad". "La alcaldesa no puede hurtar al Pleno sus competencias y su participación y debate de los asuntos que le competen a éste, por muy en contra que esté del fondo de la cuestión", dicen.

Tal es su indignación que se reunirán en los próximos días para estudiar posibles medidas legales.

"Vamos a emprender todas las acciones necesarias para que el Pleno se pueda celebrar y podamos expresarnos todos los grupos sobre este tema, que el propio equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos, y ahora Vecinos, ha enmarañado, al cambiar de opinión sobre la ubicación del mercadillo, provisionalmente en el P-29 y que ahora se niega a que vuelva a su sitio original donde llevaba más de tres décadas, en la Plaza de Los Belgas", ha declarado a COPE de la SIERRA Tomás Alberich, portavoz de Unidas.

Este miércoles, el Ayuntamiento ha emitido una nota en la que insiste en lo apuntado por Mariola Vargas durante el Pleno. Asegura que el informe del Secretario municipal señala queno se ajusta a derecho el debate en sesión plenaria de la modificación de la Ordenanza Reguladora de Venta Ambulante, ya que se invaden competencias que son propias de la Alcaldía.

La alcaldesa ha señalado que decidió retirar este punto del orden del día porque se podría estar incurriendo en un delito de prevaricación, y ha invitado a los grupos de la oposición a que “si quieren modificar aspectos de la ordenanza que sí son competencia del Pleno, presenten en tiempo y forma la convocatoria de otra sesión plenaria”.

Vargas ha subrayado que “los grupos de la oposición están intentando saltarse la ley y soslayar las competencias de los órganos municipales”.