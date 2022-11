La oposición de Guadarrama propone una bajada de impuestos que el Ejecutivo rechaza por ser inviable

Vergonzoso. Es uno de los calificativos que ha utilizado la Agrupación Popular de Guadarrama, APPG, para describir la postura del equipo de Gobierno al bloquear la propuesta de bajada de impuestos planteada por la oposición.

Los grupos en bloque, APPG, PSOE, Vecinos, VOX y Unidas, habían solicitado conjuntamente un Pleno extraordinario en el que abordar la revisión de las ordenanzas fiscales y poner sobre la mesa una serie de peticiones.

Creen que con la que se avecina en los próximos meses -la inflación, la subida de la cesta de la compra, carburantes y suministro eléctrico o el alza del Euribor que disparará las hipotecas- este era el mejor momento para aliviar la carga fiscal a los ciudadanos y, además, la situación financiera del Ayuntamiento se lo puede permitir.

El Pleno se celebró este jueves, 3 de noviembre, pero no pudieron lograr su objetivo, algo que lamentan profundamente, sobre todo por el perjuicio que ocasiona a los contribuyentes.

"El alcalde demostró que es un impresentable. Echar la culpa a todos los partidos de la oposición de que íbamos tarde y que lo que pedíamos no estaba informado es vergonzoso. Los informes tienen que venir de la Intervención, no valen los informes que presente la oposición. Ha quedado clarísimo desde el primer momento que no tenía ninguna intención de tratar las ordenanzas fiscales para bajar los impuestos en 2023", asegura la portavoz de APPG, Sara Villa, quien recuerda que Guadarrama tiene "un remanente de 17 millones y pico de euros y tres millones y pico de superávit del ejercicio anterior".

"El equipo de Gobierno se ha negado tajantemente a suprimir la tasa de alcantarillado, a bajar el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, a bonificar las licencias de apertura de nuevos comercios, a revisar la tasa de basura y bajar los precios públicos en Cultura y Deporte. El alcalde ha dicho NO a bajar los impuestos a los vecinos de Guadarrama", ha dicho José Ramón Culebras, portavoz de Vecinos por Guadarrama.

El alcalde, Diosdado Soto, ha respondido a estas acusaciones con un comunicado en el que tilda las propuestas de la oposición de “vacías, incompletas, llenas de demagogia" y con un claro interés electoralista.

Según el regidor, la intención de estos grupos es ganar votos a costa de plantear una modificación de las ordenanzas fiscales sin estudio económico sobre su impacto, tarde y a sabiendas de que es inviable.

"Se nota que se acercan las elecciones y los partidos políticos de la oposición sienten la imperiosa necesidad de hacerse notar. Lo fácil es proponer bajadas de impuestos y tasas a diestro y siniestro para intentar ganar votos y lo difícil es acompañar un estudio económico que cuantifique la repercusión de las propuestas en el presupuesto municipal y en los servicios correspondientes. El mensaje que lanzan es 'alcalde, baje usted los impuestos'... esto, con todos mis respetos, se llama demagogia, porque si quisieran bajar de verdad los impuestos, que no quieren porque saben que no es posible, lo hubieran hecho trabajando con suficiente antelación, con tiempo, con análisis económico", dice Diosdado Soto.

"¿Alguien podría pensar que, a las puertas de unas elecciones, haya algún equipo de Gobierno que no quiera bajar los impuestos a sus vecinos hasta el infinito, con lo que esa situación 'vende'? Pues la respuesta es clara. Claro que lo haríamos... si pudiéramos", añade Soto, insistiendo así en la imposibilidad de llevar a cabo lo que la oposición propone.

En el comunicado, termina recordando el alcalde las medidas adoptadas por el Ejecutivo (PP-Ciudadanos) durante este mandado como diferentes bonificaciones en impuestos como el de Vehículos o el IBI, reducción de tasas, la eliminación de plusvalías municipales o la supresión de los radares foto rojos recaudatorios instalados en los semáforos.