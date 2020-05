La oposición de Guadarrama califica de 'insuficientes y tardías' las ayudas municipales a pymes y autónomos

No han ahorrado en críticas al equipo de Gobierno los grupos de oposición de Guadarrama por ignorarlos a la hora de decidir algunas medidas de apoyo a los sectores más afectados por la crisis de la COVID-19. Consideran, además, que la respuesta del Ejecutivo ante la situación que se está viviendo es "insuficiente o tardía".

Lo han denunciado, en vísperas del Pleno ordinario de este viernes, en una rueda de prensa telemática que ha contado con la participación de cuatro de los cinco grupos (APPG, PSOE, Vecinos y Unidas, ausente estaba VOX) y con la que han querido explicar su postura, el voto negativoque le van a dar al punto 5 del Orden del Día, la modificación presupuestaria para hacer frente a la concesión de ayudas a empresas, comercios y autónomos en dificultades por el Estado de Alarma.

250.000 euros, aseguran, no son suficientes para ayudar a las 400 empresas del municipio. "Si alguien se cree que con 400 empresas con 220.000 euros vamos a conseguir que el tejido comercial y empresarial de Guadarrama tire para adelante es que estamos... iba a decir un taco pero no lo voy a decir... estamos bastante equivocados", decía la portavoz de APPG y ex alcaldesa, Carmen María Pérez del Molino, quien ha cargaba duramente contra su sucesor, el popular Diosdado Soto.

El portavoz de Vecinos por Guadarrama ha querido dejar claro que el 'NO' a esta cantidad no se traduce en una negativa de la oposición a ayudar al empresariado local. "Queremos explicar a los vecinos que si finalmente votamos en contra no significa que no estemos de acuerdo con que se ayude a los comerciantes, que es lo que luego tratará de vender el equipo de Gobierno. Lo que queremos expresar es que los comerciantes necesitan más ayuda y el músculo económico que tiene el Ayuntamiento de Guadarrama es muy fuerte", asegura José Ramón Culebras.

PSOE y Unidas han apelado a la responsabilidad y a la unión entre la oposición y el equipo de Gobierno, como en otros municipios. "Nosotros vamos con la mano tendida como desde hace dos meses y medio, si quiere el apoyo de todos, es evidente lo que hay. No pedimos nada para nosotros, estamos pidiendo para los empresarios y para el resto del pueblo en general", explicaba el portavoz socialista, Javier Ortega. "Cuando le proponemos toda la oposición que saque ayudas a comerciantes y empresarios el alcalde responde que lo está estudiando, que lo está estudiando... se pasa la vida estudiando y repartiendo mascarillas", decía la líder de la formación morada, Esperanza Gallut.

El Pleno donde se decidirá el futuro de estas ayudas se celebrará de forma telemática este viernes a partir de las diez de la mañana.

COMUNICADO CONJUNTO

Además de la comparecencia virtual, los grupos de oposición han firmado un comunicado conjunto en el que han denunciado que todas las propuestas que han presentado durante todo este tiempo "por alguna razón que no llegamos a entender se quedan simplemente en eso, en propuestas que no son tenidas en consideración por el alcalde".

Insisten en que "es imprescindible que las partidas presupuestarias para apoyar a nuestros vecinos sean de cuantías muy superiores", para lo que ponen sobre la mesa la posibilidad de echar mano del capítulo de inversiones.

Concluye el comunicado que los partidos de oposición no pretenden "ser irresponsables ni desleales con el equipo de Gobierno" pero tampoco van a consentir que por una respuesta insatisfactoria por parte del Ejecutivo, Guadarrama "se encuentre indefenso ante la situación de riesgo social y economico en laque nos encontramos inmersos. Y máxime teniendo en cuenta, no lo olvidemos, que somos uno de los municipios más saneados de toda la comarca".