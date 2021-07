La oposición de Colmenarejo presenta una moción de censura contra la alcaldesa socialista Miriam Polo

Moción de Censura en Colmenarejo. La oposición se ha unido para sacar de la alcaldía a Miriam Polo, del PSOE. Las razones… "su incapacidad de gobierno y la toma de decisiones arbitrarias y contrarias a la legalidad". Para la regidora es un “sinsentido y una pataleta”.

Las aguas políticas en Colmenarejo bajan revueltas casi desde el inicio de la legislatura… Actualmente el equipo de Gobierno lo forman dos concejales del PSOE, dos de Vecinos por Colmenarejo, uno de Unidas Podemos y un concejal no adscrito, que antes fue de Ciudadanos. En el limbo político está otro edil, Jesús Castro, que iba en las listas socialistas (y fue, incluso, candidato del PSOE a la alcaldía en 2015) y que tendría que haberse incorporado al Ejecutivo tras la renuncia de una de sus compañeras. Esto no ha sido así porque no quiere tomar su acta como concejal del PSOE, sino como no adscrito. Y aquí está el quid de la moción de censura que él apoya, junto a PP, VOX y Alternativa por Colmenarejo, un grupo que antes estaba en el equipo de Gobierno. Para que salga adelante, primero tendrá que resolverse la situación del edil.

Al margen del lío de partidos, están las razones. Desgobierno, dejadez, problemas de seguridad y con los trabajadores municipales, falta de transparencia o contratos cuestionables son algunos de los motivos que sustentan la moción. “En el PIR 2016-2019 -Plan de Inversión Regional- pierden 2 millones de euros, con lo cual eso es un problemón para un municipio como Colmenarejo, siguen gobernando con los presupuestos del 2018 que elaboramos nosotros y no han sido capaces de sacar adelante otros, se han ido la mitad de los empleados del Ayuntamientos, tenemos un problema en la Policía Local importantísimo… Es decir, cómo estarán las cosas para que partidos con situaciones tan distintas desde el punto de vista ideológico seamos capaces de estar juntos”, explica Nieves Roses, concejal del PP, exalcaldesa y candidata propuesta a la Alcaldía en la moción.

Juego de Tronos

Nada que ver con la opinión de la alcaldesa socialista, Miriam Polo, que cree que se trata de una "pataleta" de la oposición porque se están haciendo las cosas bien y llegan más proyectos. “Yo pienso que es una pataleta de la oposición por no ser ellos los que están gobernando en el municipio. Para mí no tiene ningún sentido y me imagino que para los vecinos tampoco, es un hazmerreír la situación política, ya no se sabe qué hacer para gobernar, para obtener el poder. No sabemos qué gobierno Frankenstein van a formar porque se supone que son de ideologías distintas”, señala Polo, quien considera que es parte de un “Juego de Tronos”.

La moción de censura ya se ha presentado por Registro, pero queda mucho papeleo por delante hasta saber si prospera o no.