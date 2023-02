La oposición de Collado Villalba pide una comisión urgente de Recursos Humanos tras la ruptura del Ejecutivo

Ha sido el arma arrojadiza que se han lanzado Partido Popular y Ciudadanos y está en el origen de la ruptura del pacto de Gobierno: los procesos de selección de personal para el Ayuntamiento están en tela de juicio.

En la picota los han puesto, con cruce de acusaciones, judicialización y destituciones de las últimas semanas, tanto la alcaldesa, Mariola Vargas, como quien fuera su primer teniente de alcalde y exedil del área, Bernardo Arroyo. Y a la oposición, dice el PSOE, les deben muchas explicaciones.

Se las han pedido registrando una petición conjunta, PSOE, Unidas, VOX y Más Madrid, para que se convoque una comisión informativa extraordinaria y de urgencia de Recursos Humanos y Hacienda donde los grupos puedan acceder a los expedientes.

"En estas últimas semanas hemos visto cómo la alcaldesa cesaba al cargo de confianza adscrito a Ciudadanos por un supuesto amaño en un proceso de selección para una plaza de funcionario y en el último Pleno ordinario escuchábamos a Bernardo Arroyo confesar que el Ayuntamiento ha recibido condenas judiciales por otros supuestos amaños en procesos selectivos. Son acusaciones muy graves que van a tener que ser aclaradas finalmente por los tribunales, por personas imparciales y ajenas a esta institución", asegura Andrés Villa, candidato del PSOE a la Alcaldía.

Preocupa en la oposición la imagen que se está dando de Collado Villalba, donde sobrevuela el fantasma de la corrupción. "Estamos muy preocupados por la imagen que estamos dando como ciudad. Que vuelva a sobrevolar otra vez la imagen de corrupción en los últimos diez años en este municipio no nos beneficia en absoluto. No va a haber funcionarios, no va a haber opositores que quieran participar en los procesos de selección de personal de este Ayuntamiento como sigamos por esta vía", añade Villa.

En concreto, la información a la que la oposición solicita tener acceso son los expedientes referidos al proceso de selección mediante concurso de oposición libre para una plaza de Técnico de Administración General (TAG), recientemente judicializado por la alcaldesa y que llevó el pasado 17 de enero al cese del cargo de confianza adscrito a Ciudadanos, y los expedientes de los procesos de selección para cuatro plazas TAG referidos en la sentencia condenatoria 242027 de enero de 2020, procedimiento abreviado 112/2014, procedimiento de lo contencioso-administrativo 98, indicados por el propio Bernardo Arroyo en el pasado Pleno Ordinario de 26 de enero.

También pide los expedientes de aquellos procesos de selección similares referidos en la sentencia 523/2020 de 16 de octubre, recurso de apelación 444 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también indicados por Arroyo.