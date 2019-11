La oposición de Alpedrete pide informes a la Policía sobre la reapertura al tráfico de la calle Real

Tres grupos de la oposición en Alpedrete, PSOE, Alpedrete Puede e Izquierda Unida, han solicitado a la Policía Local tres informes sobre la calle Real a raíz de la decisión del equipo de Gobierno de abrirla al tráfico de lunes a viernes y mantenerla peatonal durante los fines de semana.

Esta medida, en fase de exposición pública, se aprobó de forma provisional en un Pleno extraordinario el pasado 17 de octubre en el que el Ejecutivo presentó un informe del Sargento que solo se refería a la situación de la vía sábados y domingos, pero los grupos de oposición quieren saber qué ocurrirá el resto de la semana, cuando vuelvan a circular por ella los vehículos y cómo afectará al tráfico, a la seguridad de los viandantes y al estado del pavimento en las aceras.

"Hemos pedido informes para saber cómo va a afectar que la medida sea intermitente y que solo se pueda circular y no aparcar o parar en la calle porque, como tampoco hay bordillos ni bolardos, es fácil que los coches se suban a las aceras. Hemos comprobado desde diciembre que, en la zona no peatonalizada, el adoquinado de la calzada aguanta el paso del tráfico, pero a lo mejor no lo aguantan las aceras, que no están hechas para ello", explica Guiomar Romero, portavoz de Alpedrete Puede.

"¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo para revertir la situación? Porque el informe del Sargento dice que durante los meses que ha estado peatonal no ha habido problemas", añade Romero.

Calle Real

Actualmente la calle Real está peatonalizada por una decisión del anterior Ejecutivo del que Romero era la concejal de Medio Ambiente. Por eso Alpedrete Puede defiende que la vía siga cerrada al tránsito rodado y su rechazo a la reapertura lo fundamenta en diferentes estudios, proyectos e iniciativas ciudadanas que se elaboraron y pusieron en marcha la pasada legislatura, algunas de ellas relacionadas con la necesidad de sacar la contaminación acústica y atmosférica del tráfico de los cascos urbanos, favorecer la movilidad y potenciar el pequeño comercio.

"Tenemos el diagnóstico de la Agenda Local 21, el Plan de Ciclabilidad que salió de los presupuestos participativos y el informe que se hizo para la remunicipalización de los aparcamientos públicos de Las Canteras y el Centro de Juventud... incluso el informe que hizo el PP, con Marisol Casado de alcaldesa, para hacer esos aparcamientos decía que los hacía para poder peatonalizar el centro del pueblo y favorecer el pequeño comercio. Si entonces pensaba eso ¿por qué ahora no?", se pregunta la edil de Alpedrete Puede.

También recuerda que la actual Corporación Municipal, equipo de Gobierno incluido, ha aprobado una declaración institucional sobre emergencia climática, que en uno de sus puntos propone la peatonalización progresiva de las ciudades, lo que choca frontalmente con la decisión de reabrir la calle Real de lunes a viernes.

En todos estos argumentos se basan las alegaciones que Alpedrete Puede presentará y que está facilitando a los vecinos para que se sumen. Tienen hasta el 22 de noviembre para hacerlo.