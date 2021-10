Olga, experta en tratamientos estéticos oncológicos: “Tras la quimio hay vida y tenemos que estar cómodas"

Hay una parte del cáncer de mama que no se ve y otra que se hace evidente conforme va avanzando el tratamiento. Y psicológicamente es muy importante, para muchas mujeres, saber hacer frente a las secuelas estéticas que produce. Para eso existen personas como Olga Trijueque, una profesional de Collado Villalba especialista en tratamientos capilares y estéticos de pacientes oncológicos. Da información y asesora a las afectadas sobre diferentes soluciones, adaptadas a sus necesidades. “Cada mujer somos un mundo y no necesariamente se tiene que utilizar, pero hay pelucas o maquillaje oncológico. Sobre todo, tener la información y saber que hay soluciones. No se nos olvide que, gracias a Dios, con los avances los procesos cada vez son más cortos y esto es temporal y por eso hay que llevarlo lo mejor posible. Después de la quimio hay vida y tenemos que hacer lo posible para estar cómodas”, apunta Olga.

Ella ha participado este martes en las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Collado Villalba con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama. A lo largo de la mañana se han realizado sesiones informativas sobre detección precoz y cómo afrontar un diagnóstico de cáncer de mama. También se ha instalado una mesa informativa en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer. Porque la información es esencial ante la enfermedad y un buen pronóstico depende de la detección precoz.

Para visibilizar este día, además, se han se han instalado lazos rosas en diferentes edificios públicos y la Biblioteca Miguel Hernández se teñirá de rosa esta noche.

Madrid pondrá en marcha un programa de cribados masivos de cáncer de mama

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha en las próximas semanas una campaña de cribados masivos para detectar el cáncer de mama y animar a las mujeres que hace tiempo que no acuden a revisiones a que se realicen estas pruebas diagnósticas, ya que el 90 % se detecta con las mamografías.

Durante el año 2021, se ha atendido a 132.088 mujeres dentro del programa para la Detección Precoz de Cáncer de Mama de la Comunidad de Madrid (DEPRECAM), lo que implica al menos la realización de una mamografía con equipos de alta calidad diagnóstica.

La incorporación de estos visores permite reducir el número de pacientes que requieren de una segunda prueba en caso de no ser concluyente el resultado obtenido (BI-RADS 0), que actualmente se sitúa en torno al 9% del total de pruebas realizadas.

Si el resultado de la mamografía realizada no es concluyente, se cita a la paciente para una segunda evaluación por el radiólogo en la que se pueden requerir otras pruebas, como pueden ser proyecciones mamográficas complementarias, ecografías o tomosíntesis, con mayor sensibilidad y especificidad. Esta segunda valoración mejora y facilita el diagnóstico del profesional.

Proceso de atención integral

El Servicio Madrileño de Salud ofrece un Proceso de Atención Integral del Cáncer de Mama para ofrecer a las pacientes una atención continuada e integral en los distintos niveles asistenciales, que incluyan promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión de la enfermedad y sus secuelas, y efectos secundarios derivados de los tratamientos y rehabilitación con arreglo a sus necesidades.

Este programa integra y estandariza todas las actuaciones relacionadas con el cáncer de mama desde que una persona participa en el Programa de Diagnóstico Precoz, o bien demanda información o asistencia sanitaria, hasta que ésta termina.

Así, incluye distintas medidas para mejorar la accesibilidad de las mujeres que lo precisen a las unidades de patología mamaria de los hospitales públicos de Madrid; de diagnóstico de confirmación ultrarrápido de cáncer de mama y mayor atención de coordinación al paciente; mejora de los circuitos administrativos, o la creación de consultas conjuntas interdisciplinares.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado