La obra para instalar la Biblioteca Municipal en Villa Fabriciano acumula importantes retrasos

Las obras de la nueva Biblioteca pública de Torrelodones llevan bastante retraso y no estarán terminadas, al menos, hasta octubre.

Los trabajos consisten en el reacondicionamiento del edificio conocido como Villa Fabriciano, ubicado en la calle Jesusa Lara, arteria principal de la zona de La Colonia, para acoger la nueva Biblioteca, que se ha bautizado como la Caja de Cultura.

Se adjudicaron, en abril del año pasado, a la empresa OHL Servicios-Ingesan por un importe de 410.000 euros. Tenían hasta febrero de este año, nueve meses desde la firma del Acta de Replanteo, para finalizar las obras, pero no han acabado.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha resuelto imponer sanciones a la empresa, a razón de 2.460 euros al mes, por incumplimiento del contrato.

"Tenía como fecha de finalización de la obra el 14 de febrero de 2019, por lo que se le están imponiendo sanciones conforme al contrato. Las razones que han motivado estos retrasos se deben fundamentalmente a problemas en el funcionamiento interno de la empresa que, de hecho, ha decidido sustituir al que era jefe de obra y se ha incorporado uno nuevo. He tenido una reunión con él para ver el tema de los plazos y no me ha podido concretar, pero en ningún caso sería antes de octubre de este año", explicaba en el último Pleno el concejal de Urbanismo, David Moreno.

La nueva Biblioteca de Torrelodones ha estado envuelta en la polémica desde el principio, incluso desde la misma compra del edificio de Villa Fabriciano, que derivó en una denuncia por presunta prevaricación contra la entonces alcaldesa, Elena Biurrun. El caso quedó sobreseído en octubre del año pasado.