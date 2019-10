Nuevos actos de vandalismo contra los autobuses de ALSA

Con la amenaza de huelga encima, anunciada para el 15 de octubre, ALSA Irubus vuelve a denunciar ataques vandálicos contra los vehículos de su flota. A los 21 denunciados la pasada semana con la rotura de 26 lunas, la empresa habría contabilizado ahora hasta 22 nuevos actos de sabotaje, que han causado daños en 30 lunas más.

En total, y siempre según datos de la patronal, desde el anuncio de convocatoria de paros el pasado 25 de septiembre, 43 autobuses habrían sido atacados, con 56 lunas destrozadas.

A través de un comunicado, ALSA Irubus considera estos hechos "totalmente inaceptables" porque "ponen en riesgo la seguridad de los viajeros y de los propios trabajadores, al tiempo que alteran el normal desarrollo de los servicios, provocando retrasos y cancelaciones". Y es que los autobuses atacados deben retirarse para su reparación. Incluso la línea L4, circular en San Lorenzo de El Escorial, tuvo que ser suspendida durante unas horas.

La empresa ha pedido disculpas a los usuarios por los inconvenientes y recuerda que ha interpuesto ante las autoridades las correspondientes denuncias.

Desde el sindicato UGT su presidente, Vicente del Pozo, ya se manifestaba al respecto hace unos días, desvinculándose totalmente de estos actos y condenándolos. "El Comité de Empresa no tiene nada que ver en este tema. Rechazamos cualquier acto vandálico. De hecho perjudican las negociaciones con la empresa".

Unas negociaciones que no parecen llegar a buen puerto. De no solucionarse la situación, los trabajadores irán a la huelga, con paros propuestos para octubre, noviembre, diciembre y enero. El principal motivo de la convocatoria, dicen desde UGT, son los turnos laborales a los que se añade la precarización de casi 20 conductores que deberían pasar a ser personal fijo y no contratado.