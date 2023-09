La nueva ubicación de la Escuela de Adultos de Galapagar, en el ojo de la polémica

PSOE y Por Galapagar han criticado la decisión del equipo de Gobierno de trasladar el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) La Oreja Verde desde su ubicación actual, la Casa de Juventud, hasta unos locales que están siendo utilizados por más de 40 asociaciones, conocidos como La Balsa de Capelo.

Estos grupos en la oposición lo consideran "un nuevo ataque contra la educación pública, gratuita, universal e igualitaria" por parte del Ejecutivo (PP-VOX).

"Por qué siempre que gobierna el PP surgen problemas con este centro, referente de la educación de adultos en Galapagar y Colmenarejo, por el que han pasado a lo largo de estos años más de 6.000 personas? ¿Será proque los alumnos y alumnas son principalmente mujeres, migrantes y jóvenes que intentan superar el fracaso escolar?", se preguntan PSOE y Por Galapagar en un comunicado conjunto.

Aseguran que los locales en los que recalará La Oreja Verde no están acondicionados para dar clase porque no disponen de instalación eléctrica, no cuentan con Internet, no hay teléfonos ni calefacción y "aún más grave: quedan algunos tejados de amianto".

"Comunicado el traslado en agosto, no parece que las reformas necesarias vayan a estar realizadas antes del comienzo del curso, previsto para el 18 de septiembre", apunta la oposición, que lamenta la situación de desprotección en la que la decision municipal va a dejar a los usuarios, con un coste adicional porque se tendrán que trasladar desde el centro del pueblo hasta La Navata pagando el transporte y muchos "no podrán afrontarlo".

Critica, además, que el cambio de ubicación tenga como finalidad dejar espacio libre en la Casa de Juventudpara un despacho para la edil del área y para la apertura de una Escuela Municipal de Idiomas, "de gestión privada".

También quiere saber dónde van a ubicar a las asociaciones, a las que, aseguran los grupos de oposición, el Ejecutivo no ha comunicado que "deben abandonar o bien compartir los locales con La Oreja Verde".

Respuesta municipal

Desde el Ayuntamiento de Galapagar han defendido la decisión de trasladar el CEPA La Oreja Verde, un centro de formación dependiente de la Comunidad de Madrid al que se cede espacio propio en este curso que está a punto de comenzar.

Asegura la edil de Educación, Beatriz Gutiérrez, que La Oreja Verde estaba compartiendo ubicación dentro del edificio de Juventud y la situación estaba siendo complicada entre ambos colectivos. "Cada uno de ellos tiene objetivos, horarios y necesidades muy dispares que hay que atender. Por ello, tras escuchar a todas las partes, hemos encontrado una nueva ubicación para La Oreja Verde donde van a poder contar con un espacio que se va a reformar de la mano de la Dirección de Área Territorial de Educación, pensando en su actividad”, apunta la concejal.

Este espacio está ubicado en una zona privilegiada de Galapagar, dice el Ejecutivo. "Dispone de parada de transporte público en la puerta, y cuenta con varios edificios y un jardín que está siendo ya acondicionado". Calefacción, pintura, nueva instalación eléctrica, iluminación y hasta un paseo en cemento impreso que va a comunicar los edificios son algunas de las obras que ya se han presupuestado y van a comenzar de manera inminente.

Además, la liberación de las aulas en el edificio de Juventud va a permitir que se pueda reabrir la Escuela Municipal de Idiomas, "servicio que el anterior equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos cerró dejando a más de 200 alumnos sin esta formación".

Por otro lado, la Concejalía de Participación Ciudadana va a poner en marcha un nuevo sistema de reserva de espacios municipales para que las asociaciones del municipio cuenten ahora con otros espacios más adecuados a sus necesidades. “Para este nuevo equipo de Gobierno es una prioridad reforzar el tejido asociativo de todas las colectividades, y por ello queremos que cualquier asociación pueda realizar su actividad en Galapagar en las mejores condiciones y sin ningún tipo de distinción entre ellas”, declara Román Robles, concejal de Participación Ciudadana.

Fuentes municipales añaden, además, no entender por qué el PSOE dice ahora, en la oposición, que los locales de La Balsa de Capelo presentan tantos problemas y no son adecuadas si durante su etapa en el equipo de Gobierno no hizo nada para mejorarlos y entonces sí le parecían aptos para reunión y actividades de las asociaciones.

Apunta también que las fotografías enviadas por los grupos de oposición para avalar el mal estado de los tejados muestran el almacén, no el lugar donde irán las aulas.