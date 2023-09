Normalidad en la 'vuelta al cole' pese a la DANA: la Sierra de Guadarrama abre nuevo curso escolar

El comienzo del curso escolar 2023-24 en la Comunidad de Madridse ha iniciado con normalidad, salvo en aquellos centros afectados por la DANA cuyos alumnos han sido reubicados o están recibiendo sus clases de forma telemática.

Lo ha asegurado el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, quien apuntaba que la 'vuelta al cole' se ha producido “sin ningún tipo de incidencia” en las etapas de Infantil, Primaria y Educación Especial este miércoles -Secundaria, Bachillerato y FP comienzan este jueves-.

Justo unas horas antes lo había afirmado el representante de la consejería de Educación en la Sierra de Guadarrama. José Macías, responsable de la Dirección de Área Territorial (DAT) Madrid Oeste, ha participado en la apertura oficial del nuevo curso en Collado Villalba, que ha arrancado con cifra récord de escolarizados, 10.030 alumnos, y con tres colegios ofreciendo plazas para el primer ciclo de Infantil, de 0 a 3 años, el Mariano Benlliure, que comenzó el año pasado, y los colegios San Antonio y Rosa Chacel, que empiezan este curso.

El inicio de curso escolar en el municipio ha sido tranquilo, como en todos los centros que dependen de la DAT. "Está todo planificado para que todo vaya bien, pero bueno, siempre puede haber profesores que no se hayan podido incorporar por lo que sea... gracias a Dios la DANA a nosotros no nos ha afectado en ninguno de nuestros centros, como sí ha ocurrido en otras localidades de otras territoriales, donde ha habido que desplazar alumnos, pero aquí no", decía José Macías.

Este año Collado Villalba ha elegido para el inicio de curso escolar el colegio público Cañada Real en Los Valles, un centro trilingüe que destaca por su innovación educativa. De hecho, este año ha sido elegido como centro STEM, uno de los pocos de la DAT Oeste.

Los alumnos del colegio Cañada Real de Collado Villalba, en el primer día de clase

"Son los centros en los que trabajamos las distintas áreas curriculares, en particular la Ciencia, la Tecnología, la Matemática, a través de actividades en las que los chavales son los protagonistas de su aprendizaje, y esas actividades tienen un sesgo relacionado con el Medio Ambiente, la Sostenibilidad y los Objetivos ODS de la Agenda 2030", ha explicado el director del colegio Cañada Real, Iván Cartas.

El Ayuntamiento de Collado Villalba destina anualmente más de 3,2 millones de euros a Educación, tanto en mantenimiento y acondicionamiento de los colegios como en suministros, limpieza o personal de conserjería.

En las obras de verano se han invertido este año más de 386.000 euros, incluyendo trabajos de fontanería, pintura y arreglo de pistas deportivas.

Valdemorillo

En Valdemorillo los 589 alumnos del colegio público Juan Falcó, de los que 200 están matriculados en el ciclo de Infantil y 12 en Educación Especial, han vivido este miércoles, 6 de septiembre, su primer día de clase entre los nervios de los que se estrenan y las emociones del resto al reencontrarse con aulas y compañeros.

Junto a la concejal de Servicios a la Comunidad, Ana Patricia González, nueva responsable municipal en materia educativa, y la directora del centro, Susana Elías, el alcalde, Santiago Villena, les ha dado la bienvenida, animándoles a disfrutar “de la gran aventura que brinda el aprendizaje”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El alcalde, Santiago Villena, dando la bienvenida a los escolares del colegio Juan Falcó

Reconocimiento especial también desde el Ayuntamiento en el inicio del período lectivo a la labor de los 52 maestros, técnicos, educadores físicos y demás personal del colegio, en el que se incluyen las tres encargadas del servicio de comedor para el que se cuenta con 14 monitoras y en el que están apuntados 300 escolares.

Además de mantener el proyecto deportivo con piscina para 3º y 5º de Primaria, como novedad este año plástica de 5º se impartirá en inglés y se comenzará con la asignatura de robótica en 6º y se continúa en el programa de desarrollo de la UE PROA + con actividades de apoyo, inclusión y creación de espacios más inclusivos.

Por otra parte, la actividad también está ya a pleno rendimiento en las clases de Educación Infantil, tal como lo muestran los primeros compases del nuevo curso en la Casa de Niños.

Guadarrama

Normalidad también en Guadarrama en el primer día de clase. Con el comienzo del curso escolar ha comenzado a funcionar al tráfico de forma provisional el acceso desde la calle Doctor Fleming hacia la calle Arcipreste de Hita para facilitar la entrada de las familias y alumnos al colegio Juan Pablo II.

Acceso provisional al colegio Juan Pablo II en Guadarrama

En la actualidad este tramo de la calle Arcipreste de Hita tiene prohibida la circulación en el sentido en el que ahora se habilita, no obstante, esta nueva situación solo durará mientras finalicen las obras de renovación de la red del Canal de Isabel II en la calle Jesús de Medinaceli.

Por lo tanto, este cambio sólo se mantendrá mientras permanezcan cerrados al tráfico los accesos habituales.

Los trabajos finalizarán previsiblemente la semana que viene.