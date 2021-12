Nochebuena y Navidad, pasadas por agua, con temperaturas suaves y nieblas en la Sierra

Un tren de borrascas dejará copiosas lluvias en Nochebuena y Navidad en amplias zonas de España, sobre todo en el oeste y centro peninsular, acompañadas de temperaturas más otoñales que de pleno invierno, que serán de 14 grados en Madrid.

Las altas presiones instaladas en Europa se retiran hacia el este, dejando vía libre al paso de borrascas cuyos frentes, impulsados por vientos templados y muy húmedos del Atlántico, dejarán precipitaciones hasta comienzos de la próxima semana, ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Los días 24, 25 y 26 lloverá con mayor intensidad y persistencia según las zonas, incluido el interior peninsular, y las temperaturas se situarán por encima de lo normal para esta época del año, sobre todo las mínimas, que superarán entre 5 y 10 grados los registros habituales en estas fechas.

Tiempo previsto en Madrid desde 24-12-2021 hasta 30-12-2021. Info siempre actualizada en https://t.co/UN8UlhSjENpic.twitter.com/qKQKE9b1rY — AEMET_Madrid (@AEMET_Madrid) December 24, 2021

En la Comunidad de Madrid las lluvias no serán muy fuertes pero sí constantes y nos van a acompañar los próximos días, por lo que Emergencias 112 recomienda precaución en la carretera por el firme deslizante. Es conveniente aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad, conducir de forma tranquila y suave, evitando rodar sobre las líneas blancas, reaccionar ante el 'aquaplaning', activar las luces de cruce y mantener los cristales del vehículo limpios y sin vaho.

Consejos que también valen en el caso de las nieblas que dificultarán la visibilidad.

En caso de emergencia ?? llama a #Madrid112.#ASEM112pic.twitter.com/f1wyezCxIk — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) December 24, 2021

No ha sido un día muy propicio, a pesar de que no hace mucho frío, para subir a la Sierra aprovechando que la jornada no lectiva para muchos madrileños, no acompañaba la meteorología. La prueba es que había pocos coches en los aparcamientos de la zona durante la mañana.

El día de Navidad y el domingo 26 de diciembre se mantendrán sin cambios, con frentes atlánticos cruzando la península, propiciando así una situación atmosférica muy similar a este día de Nochebuena, con lluvias y chubascos casi generalizados, más persistentes en el Sistema Central.

Según la AEMET, el sábado 25 de diciembre se prevé que la cota de nieve se sitúe en torno a los 1.700 metros en la Sierra por la mañana, ascendiendo después. Habrá de nuevo bancos de niebla y brumas, lluvias débiles y chubascos dispersos, temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos.

El domingo seguirán las precipitaciones, las nieblas, más persistentes en zonas altas de la Sierra y aumentarán las temperaturas.