En Nochebuena, nadie solo ni sin cena

En 2017 fueron 56, ahora ya van por 37 y todavía llegará algún rezagado a última hora. Varias familias y vecinos en Moralzarzal se reúnen cada año, y ya van siete, en torno a una mesa, o varias, porque el tamaño lo requiere, en el local que la Sociedad Recreativa La Alegría Serrana, SORCAS, cede de forma altruista para esta bonita iniciativa, organizada por la Parroquia San Miguel Arcángel.

Se trata de que nadie cene en solitario o no cene en una fecha tan señalada y especial como la Nochebuena. Como dice una de sus participantes y colaboradora, Miriam, “cabemos todos”. Las procedencias de los que se dan cita son muy diversas: Argentina, Perú, Ecuador, Rumanía, España… distintas culturas, distinto folclore pero un objetivo común: vivir el verdadero sentido de la Navidad, compartir la alegría de la llegada de Jesús, reunirse. “Hay muchos que no podemos reunirnos con nuestras familias de origen, hay gente mayor o personas que no tienen un lugar donde reunirse o no hay dinero para una cena… todos tienen aquí su sitio. Preparamos la cena, una mesa preciosa, y lo vivimos con el espíritu de la Navidad, cenamos, cantamos villancicos, después a la medianoche cruzamos a la parroquia a la Misa del Gallo con nuestro párroco Carlos García Malo de Molina, que también viene a la cena y tiene sus brazos abiertos para acogernos”, explica Miriam.

¿Y qué se cena? “Las familias de acogida, cuatro o cinco, llevamos normalmente unos entrantes y fiambre para compartir, un plato principal que suele ser carne con su guarnición y de postre los turrones típicos, cava y sidra para brindar. Lo ponemos todo en una mesa adornada para la ocasión… y mucho amor”, cuenta Miriam, que recuerda que además forman parte del coro y con la interculturalidad que se respira llevan distintos instrumentos como las maracas y panderetas para cantar en la Misa de las doce de la noche.