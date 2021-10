La Noche de los Libros llega a la Sierra con numerosas actividades

La Comunidad de Madrid celebra este viernes, 1 de octubre, la XVI edición de 'La Noche de los Libros', un encuentro en el que participan más de 600 autores, 111 librerías, 95 bibliotecas y 204 instituciones en 81 municipios de la región, entre ellos varios de la Sierra de Guadarrama.

Como ya ocurriera con la Feria del Libro, que en lugar de celebrarse en primavera se pospuso a otoño este año por la pandemia, 'La Noche de los Libros' también se ha movido de su tradicional 23 de abril al primer día de octubre, si bien esta cita sí pudo celebrarse el año pasado, aunque de manera híbrida y trasladada al 13 de noviembre.

Ahora, 'La Noche de los Libros' recupera el pulso y con "Madrid a la vanguardia" como lema propone más de 400 actividades gratuitas, presenciales y virtuales, con la presencia de autores y el ánimo de fomentar el sano hábito de la lectura.

Toda la programación se puede consultar en www.madrid.org/lanochedeloslibros.

LA SIERRA SE SUMA A LA INICIATIVA

En nuestra comarca, se han sumado a la iniciativa varios municipios.

En Alpedrete durante toda la jornada habrá intercambio de libros en la Biblioteca Municipal, además de la exposición "Alpedrete está vivo".

La Biblioteca Municipal de Becerril de la Sierra acogerá a las seis de la tarde el cuentacuentos "Rotundifolia y sus libros transparentes", con Estrella Ortiz.

Cuentacuentos también habrá en Collado Villalba a las seis, "Aprendiendo a volar", con Juan Villén en el Centro Cultural Peñalba.

Dos citas en la Biblioteca Municipal Ricardo León de Galagapagar: a las seis, cuentacuentos con Lucía Díaz, "Y así comenzó todo". Una hora después, el recital "Rapsodia española, una selección de poesía popular" a cargo del Grupo AEDOS.

En la Casa Museo Julio Escobar de Los Molinos se presenta el libro "Hijos del Guadarrama", de Chus Martín Merino, que recoge 85 crónicas a mitad de camino entre el relato y la investigación sobre el esquí, el deporte y el Puerto de Navacerrada. La cita, a las 18:30 horas.

La Biblioteca Municipal Casa Grande de Moralzarzal se suma con la actividad "Grabados Volantes: Abecedario de personajes fantásticos y de cuento", un taller móvil de estampación con la companía En Volandas, que se celebrará a las cinco de la tarde en el jardín exterior.

En Torrelodones, cuentacuentos con Juanito Ventolera y "El rinoceronte peludo" a las 18 horas en la Biblioteca Municipal José de Vicente Muñoz (en el Pueblo).

Y en San Lorenzo de El Escorial, los pequeños de la casa podrán adentrarse en el mundo de la literatura con "Cuentos de mar", una sesión de narraciones con títeres a cargo de la compañía Hilando Títeres en el patio de la Biblioteca Pedro Antonio de Alarcón a las seis de la tarde.

Además el Ateneo Escurialense ha organizado con la colaboración del Ayuntamiento varias citas en la Casa de Cultura: a las seis, cuentacuentos "Un libro: magia también para ti" con el animador infantil Toiacho; a las siete y media, mesa redonda con los escritores Paloma González Rubio, María José Solano y Javier Santamarta.

Por la noche, a las 21:30 horas, un encuentro con los poetas y cantautores Patricia del Amo, Silvia Campos, Álvaro Prada y Pez Mago.

Para finalizar, a las 22.30, jam session para el que lo desee pueda partidcipar con su poema.

PRIMER FESTIVAL BOCEMA LEE

La Noche de los Libros ha dado pie a que en algunos municipios se apueste por la creación de eventos específicos para la ocasión. Es el caso de El Boalo-Cerceda-Mataelpino, que celebrará la primera edición del Festival BOCEMA Lee.

La Casa de la Cultura de Cerceda es el escenario elegido para el estreno e irá más allá de este viernes, 1 de octubre, cuando está prevista la presentación de "Pole pole. Mi camino junto a ti", con Ana Santos, a partir de las ocho y media de la tarde. La programación se prolongará durante el fin de semana.

"Estamos siempre muy centrados en la novela y el género Noir (negro), que es el que más vende, y se está dejando de lado la poesía, el teatro, el ensayo... A través de mesas redondas y espectáculos de magia o música se va a dar cobertura a esos géneros. Van a pasar conocidos autores como Inma Chacón, Cristina Higueras o Alberto Morate. Tendremos a José Luis Muñoz, ganador del premio Carmen Martín Gaite de este año y una interesante mesa redonda en la que participarán Sandra Aza, Olga Luján y Manuel Avilés", explica la escritora Jimena Tierra, vecina de Moralzarzal y coorganizadora del festival.

Todas esas actividades mencionadas por Tierra serán este sábado, 2, desde las once y media de la mañana y a lo largo de toda la jornada. Además de la presencia de autores, habrá actuación del mago Luis Boyano y poesía melódica a cargo de Suso y Andrés Sudón.

El domingo, 3, doble cita. A las once de la mañana presencia de las autoras Mónica González Álvarez y Mónica Rouanet, quien presentará su última novela, "No oigo a los niños jugar", en un entorno, dice, que frecuenta mucho. "Me hace muchísima ilusión participar en este festival porque vivo en Las Rozas y soy de las que suele tender más hacia la Sierra que hacia Madrid. Vengo siempre que puedo, especialmente por esta zona".

Y la clausura, a las doce de la mañana, con María José Gálvez, Manuel Rico y Juan Manuel Sevillano. El Coro Municipal pondrá el broche al festival con un concierto.