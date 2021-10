El negocio de las bandas latinas: 9,6 millones y 2.500 jóvenes, con los Trinitarios dominando Villalba y Hoyo

9’6 millones de euros anuales en cuotas y 2.500 jóvenes en Madrid. Es el negocio de las bandas latinas, que cada vez ganan más adeptos. En la Sierra, los Trinitarios se han hecho con Collado Villalba y con Hoyo de Manzanares.

Hay 50 grupos de Ñetas y Latin King y más de 80 de Trinitarios y DDP (Dominican Don´t Play), que son los más numerosos en la región, según datos del último Observatorio de Bandas Latinas, que arroja otra cifra muy preocupante: 500 de los nuevos 'soldados' son menores de 13 años. Además, se ha adelantado la edad de incorporación a los 11 y han aumentado las bandas exclusivamente femeninas. 'Reclutan' en los institutos y se valen de canales en redes para difundir sus mensajes.

Para estar dentro hay que pagar: las cuotas varían dependiendo de la organización y de la edad y van desde unos 5 euros a la semana hasta los 200 o incluso 500 que abonan los jefes.

Llegan a ingresar unos 185.000 euros semanales para organizar fiestas, ayudar a los miembros con problemas o en prisión, para la compraventa de droga y para adquirir las armas.

Son especialmente violentas y cometen todo tipo de delitos: tráfico de estupefacientes, robos, agresiones e, incluso, asesinatos.

Muchos de los altercados que se están produciendo en los botellones llevan el sello de estas bandas latinas, según declaraciones del consejero de Interior, Enrique López, quien pide que se considere delincuencia organizada. Ésa es la clave a efectos jurídicos porque, de otro modo, delinquir les sale muy barato.

En esta zona, solo Collado Villalba y Hoyo aparecen en el mapa de las bandas latinas, con los Trinitarios. Después, los más cercanos son los Dominican Don’t Play, que se han hecho con Pozuelo.

Y preocupa la presencia en la región de Mara Salvatrucha, un grupo salvadoreño minoritario pero especialmente violento.





Más discretos con la pandemia

Con la pandemia, los pandilleros han dejado de reunirse en parques, polideportivos y plazas públicas para reubicarse en inmuebles vacíos o abandonados, donde preparan sus acciones delictivas.

Sus señas de identidad también han variado y ya no visten externamente prendas identitarias. Ahora, estos jóvenes intentan pasar desapercibidos para no ser identificados por las bandas rivales ni por la Policía. No obstante, en sus reuniones más privadas sí muestran su típica indumentaria basada en colores y cadenas, además de realizar saludos y consignas específicas. Las afrentas entre pandilleros son constantes, aunque no siempre aparecen en los medios ni son detectadas por la policía, alertan en el informe.

Un año de conflictos

El 5 de enero hubo un grave altercado cuando cinco DDP dispararon a un joven de otra banda en Usera. El 6 de marzo un joven de 11 años fue apuñalado en Villaverde por un grupo de 15 jóvenes y casi pierde el dedo meñique. Pocos días después, otro joven fue atacado con machetes en la cabeza y axila.

El 14 de abril un pandillero asesinó a tiros a un joven en el distrito de Latina. Pocos días antes hubo otro tiroteo entre bandas en Ciudad Lineal y otra gran pelea entre Trinitarios y los DDP en Villaverde. Pocos días después un menor de 14 años recibió una herida profunda en la cara y semiamputación de la mano izquierda y otro joven también recibió varias puñaladas en un enfrentamiento en Usera. También recientemente se ha celebrado un juicio a un miembro de los DDP por matar a tiros a un rival en Aluche en 2019 en el interior de un bar. La Fiscalía solicitó 24 años y seis meses de prisión.

Presencia territorial:

• DDP (Dominican Don’t Play) están activos en Alcobendas, Alfonso XIII, Aluche, Argüelles, Carabanchel Alto, Campamento, Ciudad de Los Angeles, El Carmen, Embajadores, Moncloa, Moratalaz, Oporto, Plaza Elíptica, Pozuelo, Prosperidad, Tetuán, San Blas, San Cristóbal, Tetuán, Villaverde y Vista Alegre.

• Trinitarios en Alcalá de Henares, Arca Azul, Ciudad Lineal, Cuatro Caminos, Estrecho, Fuenlabrada, Getafe, Guadalajara, Hoyo de Manzanares, Leganés, Nuevos Ministerios, Orcasitas, Plaza Elíptica, San Blas, San Cristóbal, San Cristóbal, San Fermín, Tetuán, Urgel, Usera, Vallecas, Villalba y Villaverde.

• Ñetas en Delicias, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Legazpi, Orcasur, Pacífico, Parla, San Fermín, Torrejón de Ardoz, Usera y Vallecas.

• Latin Kings en Alcorcón, Bilbao, La Latina, Lucero, Urgel, Aluche, Las Rosas, Oporto, Plaza Elíptica, San Blas, Getafe, Leganés, Parla, Torre Arias, Vallecas, Villaverde y Vista Alegre.

• Blood en Alcorcón, San Isidro, Usera y Villaverde Alto.

• Forty Two en Alcalá de Henares, Alcorcón, San Fermín, San Sebastián, Prosperidad, Hortaleza, Fuenlabrada, Leganés, Vicálvaro y Villaverde Alto.

• Mara Salvatrucha asociada al grupo La 18 en Asamblea, Puente Alcocer y Vallecas.