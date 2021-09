Se necesitan donaciones de sangre urgentes del grupo 0

Las reservas de sangre del grupo 0- están en nivel rojo por lo que son necesarias donaciones urgentes, según ha informado este martes el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid.



Además, se necesitan donaciones de los grupos A-, B- y AB-, cuyas reservas se encuentran en alerta amarilla.



El Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid necesita 900 donaciones cada día de todos los grupos para atender la demanda hospitalaria y mantener las reservas en niveles óptimos.



Aquellos madrileños que deseen acudir a donar sangre pueden consultar horarios y direcciones de los puntos hospitalarios y de las unidades móviles de Comunidad de Madrid y Cruz Roja en la página web madrid.org/donarsangre.



Como medida preventiva, las personas que hayan tenido síntomas compatibles con la covid-19 (como fiebre, tos o problemas respiratorios) o hayan estado en contacto con un positivo confirmado, no deben acudir hasta pasados quince días.



En el caso de personas que hayan tenido coronavirus, tampoco deben donar hasta pasados catorce días de una PCR negativa o veintiocho días tras la desaparición total de síntomas.



En cuanto a las personas que hayan sido vacunadas, si tras pasar 48 horas no han tenido fiebre y se encuentran bien, también pueden contribuir al aumento de las reservas.



Si las personas inmunizadas han tenido fiebre y ésta persiste pasadas las 48 horas, deben esperar quince días, porque es posible que esa fiebre no tenga relación con la vacuna y esté vinculada a algún proceso infeccioso de otra índole.

En la zona de la Sierra se puede donar sangre en los puntos fijo de donación situados en los hospitales de Collado Villalba y Majadahonda o en las unidades móviles que se desplazarán durante esta semana, hasta el viernes, a Las Rozas; y el sábado, a San Lorenzo de El Escorial.

Collado Villalba - H.G. de Villalba

Lunes a jueves de 8 a 14 y de 16 a 19 h. (no abre festivos)

Majadahonda - H.U. Puerta de Hierro-Majadahonda

Lunes a domingo (incluido festivos) de 8 a 21 h. De 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE, sábados, domingos y festivos de 9 a 15h.

Las Rozas de Madrid- C/ Bruselas Equipo móvil en C/ Bruselas esq C/ Castillo de Fuensaldaña 21/09/2021 10 a 14 y de 17 a 21

Las Rozas de Madrid- Ayuntamiento de Las Rozas Equipo móvil en Av. Dr. Toledo, esq. C/ Real 22/09/2021 10 a 14 y de 17 a 21

Las Rozas de Madrid- Parque Empresarial Las Rozas Equipo Móvil en Av.Camilo J. Cela, 9 23/09/2021 10 a 14 y de 17 a 21

Las Rozas de Madrid- Las Matas Equipo móvil en Ferrocarril, s/n Estación Tren 24/09/2021 10 a 14 y de 17 a 21

San Lorenzo de El Escorial- CC. El Zaburdón Equipo móvil en C/ Montes del Fraile, esq a C/ Pozas 25/09/2021 10:15 a 13:30