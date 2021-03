Navacerrada seguirá confinada: “La incidencia es alta, la transmisión es alta y la tendencia es al alza”

No se va a levantar, de momento, el cierre perimetral en Navacerrada. El Ayuntamiento había pedido a Salud Pública la revisión de ese confinamiento a siete días y no a 14 -como suele ser habitual- para intentar salvar la Semana Santa.

Navacerrada se cerró el 22 de marzo, con una incidencia de la COVID 19 de 470 casos por cada 100.000 habitantes, al superar el umbral máximo establecido por la Comunidad de Madrid, situado en 350. Las restricciones de movilidad se decretaron hasta el 5 de abril, con lo que el comercio y la hostelería perderán casi el cien por cien de los ingresos previstos para Semana Santa porque está (o estaba) todo completo para esas fechas.

Pero la estrategia de la Comunidad es clara: tras decretar los cierres, se evalúa la situación a 14 días y después semanalmente. Navacerrada no va a ser una excepción, máxime cuando el último informe de Salud Pública recogía un ligero repunte de los casos hasta alcanzar una incidencia de 504.

“La realidad es que cuando se toma la decisión con respecto a esa localidad, la incidencia es alta, la transmisión es alta y la tendencia es al alza. A finales de esta próxima semana se valorará en qué medida se pueden levantar las restricciones, como en el resto de localidades”, explicaba la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, en su comparecencia de este viernes.

Toque de queda, aforos y reuniones

En toda la región siguen en vigor otras medidas como el toque de queda de once de la noche a seis de la madrugada y el cierre de los establecimientos de hostelería a las once de la noche, aunque no podrán admitir nuevos clientes desde una hora antes. La ocupación máxima por mesa seguirá siendo de cuatro personas en espacios interiores y de seis personas en terrazas al aire libre.

También sigue vigente la prohibición de reuniones de personas no convivientes en domicilios.

Además, desde este viernes y hasta el 9 de abril, toda la Comunidad de Madrid permanecerá cerrada perimetralmente para evitar desplazamientos entre comunidades autónomas durante la Semana Santa.

Unidad de Rehabilitación Integral post-covid en el Zendal

Desde Salud Pública también han anunciado la puesta en marcha de una Unidad de Rehabilitación Integral post-covid para la recuperación de pacientes que, tras superar la fase crítica de la enfermedad, presentan secuelas graves de la propia infección o por haber estado hospitalizados de forma prolongada, especialmente tras su paso por las UCI.

Las secuelas más destacables son osteomusculares y respiratorias, pero también trastornos de la deglución y fonación, necesidad de soporte nutricional, el llamado Síndrome de Debilidad Adquirida en UCI, así como delirio y alteración cognitiva y psicológica.

Esta Unidad de Rehabilitación está en el hospital enfermera Isabel Zendal y en ella trabaja un equipo multidisciplinar, con neumólogos, internistas, otorrinolaringólogos, fisioterapeutas, logopedas, endocrinos, psicólogos o enfermeras, entre otros profesionales.