La nadadora de Galapagar Camino Martínez consigue un nuevo récord mundial y siete medallas en Francia

La deportista galapagueña Camino Martínez ha conseguido cuatro medallas de oro y tres de platas, además de un récord del mundo, en el Campeonato del Mundo de Natación Vichy 2023, que se ha celebrado en Francia y en el que han participado doscientos nadadores con discapacidad intelectual de veinticinco países.

En concreto, Martínez ha conseguido cuatro medallas de oro en 200 espalda, 100 libres, 400 libres, y 4x100 libres relevos mixtos, además de tres medallas de plata en 50 libre, 100 espalda y 4 x 100 estilos relevos mixtos. Asimismo, la nadadora ha logrado el récord mundial en la modalidad de 400 libres.

Una campeona de récord

Tiene casi 400 medallas, la mayoría de oro, y ha batido los récords de España, de Europa y del Mundo. No hay largo que se le resista a esta nadadora galapagueña del Club APASCOVI, desde que empezó a nadar con 4 años. Ahora, con 29, ya no tiene sitio en casa para colocar tantas medallas.

Portugal, Polonia, Francia, Italia, México, Australia... Camino ha ido conquistando el mundo a brazadas. Y lo que le queda...

Es un ejemplo de tesón, además de una de las deportistas españolas con mejor palmarés. Por eso, Camino Martínez, reivindica el papel de las personas con discapacidad en la sociedad... o más bien, con capacidades diferentes. “Las personas con diversidad funcional para mí no son personas con discapacidad. Son personas con corazón, con capacidades diferentes, que no se merecen llevar ese nombre. Luchamos cada día por mejorar y conseguir cada vez más logros, intentando superarnos en todos los ámbitos: trabajo, deporte y el entorno en que vivimos, demostrando continuamente que podemos ser un referente en la sociedad”.

Camino cuenta con el récord del mundo en piscina larga en 200 y 400 libres y 200 espalda; el récord de Europa en 50, 100, 200, 400 libres, 50, 100, 200 espalda y 200 estilos, siendo la única nadadora española; 11 récords en piscina de 25 metros; o 10 récords en piscina de 50 metros, entre muchos más. No es campeona paraolímpica porque las personas con síndrome de down no pueden participar en los juegos.

Sus ganas de superación no se quedan solo en la natación, sino que también es apasionada del mundo de la interpretación, habiendo participado en numerosas obras de teatro y campañas de publicidad.

Además, el Ayuntamiento de Galapagar recientemente puso su nombre a la nueva Piscina de Verano por ser “un ejemplo para España y, sobre todo, un orgullo para la población galapagueña”, que estará ubicada en la carretera de Colmenarejo frente a dependencias de Policía Local (en lo que era el antiguo depósito municipal de vehículos).