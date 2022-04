El mundo de la cultura se despide hoy del gran Juan Diego, uno de los vecinos más ilustres de Torrelodones

Juan Diego, vecino de Torrelodones, estaba muy enfermo pero se resistía a dejar las tablas. Su última actuación en una obra fueron cuatro representaciones de "El coronel no tiene quien le escriba" en 2019. Este viernes, el mundo de la cultura le despide sobre otro escenario, el del madrileño Teatro Español.



Allí representó "Sueños y visiones del rey Ricardo III", de William Shakespeare (2014) o "La lengua madre", de Juan José Millás, dirigido por Emilio Hernández, en 2013.



Y en ese precioso espacio será despedido este viernes por sus amigos y sus admiradores en un acto de homenaje "a uno de los grandes intérpretes españoles y referente de la escena nacional", fallecido ayer a los 79 años.



Con más de cincuenta películas, veinte obras de teatro y numerosas producciones de televisión, a Juan Diego se le recordará siempre por dos papeles, tan opuestos entre ellos como alejados de la personalidad de uno de los actores más respetados de la profesión. Su señorito Iván en "Los santos inocentes" (1984) de Mario Camus, fue un prodigio de "hijo de puta", como al actor le gustaba definirlo, y en la serie "Los hombres de Paco" fue el más absurdo comisario posible y con un tono chulesco marcado por su coletilla "por mis santos cojones". Su última película fue 'El Cover', de 2021.



Nada que ver con el Juan Diego real, que luchó en los setenta por los derechos laborales de los actores y que siempre fue generoso con sus compañeros, como ayer destacaron el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, o su compañera y amiga Concha Velasco.



"Yo era un niño pero recuerdo perfectamente" que era Juan Diego el que "encabezaba aquellos movimientos que implicaban mucho riesgo para toda la gente que estaba en ellos", ha resaltado Barroso.



Fue un momento que demostró que dedicarse a una profesión que era pura pasión y pura vocación no se contradecía con el hecho de reivindicar unos derechos. "Juan fue pionero, dio la cara por todos, y nada de esto existiría, ni el estudio este, porque él dio la cara siempre", ha agregado.

Porque Barroso conocía bien a Juan Diego, no solo por la profesión sino porque eran vecinos en Torrelodones. "Nos encontrábamos en la frutería y él me recomendaba la fruta que había que comprar ese día", ha recordado con cariño.



"Juan tenía una grandísima humanidad, era un hombre generoso, divertido, siempre le gustaba jugar al borde de los límites, era un tipo fascinante, no te aburrías nunca con Juan".



También se ha referido a su talento como actor. "Es mítico su personaje en 'Los santos inocentes'", el señorito Iván, un papel complejo que Diego bordó, y es que en la profesión era habitual pensar siempre en él para cualquier personaje.



"Era uno de esos actores que han estado siempre trabajando, era un trabajador nato, le recuerdo sobre todo por eso, por cómo defendió a muerte ese personaje (Iván) tan odioso y tan chungo, pero él lo defendía con toda su humanidad que era mucha".



La última vez que le vio fue en octubre, en un acto en la academia, donde le pareció que estaba "en plena forma".

Por eso y tras una despedida íntima en el tanatorio de San Isidro, hoy llegará el homenaje de sus colegas y del público en uno de los teatros más emblemáticos de Madrid.