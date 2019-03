Muerte o lesiones irreversibles: las consecuencias de no llevar a tu hijo correctamente en el coche

Aunque parezca mentira, el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil es un tema pendiente para muchos. La DGT ha fijado como objetivo prioritario su utilización en el cien por cien de las personas que conducen y viajan en vehículos porque sigue siendo el mayor seguro de vida. Es por eso que se está desarrollando una campaña de especial vigilancia de ambos sistemas de seguridad "para que no se produzcan fallecimientos o lesiones que son evitables gracias a estos dispositivos", apuntan desde la DGT.

Aunque en los últimos años se ha incrementado el uso del cinturón de seguridad, todavía existen graves lagunas, a pesar de que su uso reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente.

En los traslados de casa al colegio se acumulan el mayor número de conductas de riesgo

Y en los niños las consecuencias son aún mayores. Por eso, la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 ha fijado "lograr que ningún niño pierda la vida por no ir correctamente sentado en una silla adecuada para su peso y talla". Esto debe ser así siempre y no solo para las vacaciones. No vale como excusa el manido 'si es solo un momento' porque en ese momento se puede producir un accidente fatal para el menor. En este sentido, la DGT recuerda que "no se debe bajar la guardia en los trayectos cortos” y explica que “en los traslados de casa al colegio es donde se acumulan el mayor número de conductas de riesgo". En estos trayectos se comete, además, el error de llevar a los niños con el abrigo , que crea una especie de cámara de aire alrededor del menor y, ante una colisión, se agravan las consecuencias porque puede salir despedido, aún llevando un SRI correcto.

Viajar de espaldas a la marcha es cinco veces más seguro

Los expertos también inciden en que a contramarcha es más seguro. Por eso se recomienda que los niños vayan en esta posición mínimo hasta los quince meses y, si es posible, hasta los cuatro años. Las estadísticas demuestran que viajar de espaldas a la marcha es cinco veces más seguro que ir mirando hacia delante. Los países que así lo hacen tienen los índices más bajos de mortalidad infantil en carretera.

"Lo más relevante es que si se utilizan adecuadamente los sistemas de retención infantil (SRI), se ayuda a reducir hasta en un 75 por ciento las lesiones en caso de accidente", añade la DGT.



Por ello, la campaña especial que se desarrolla esta semana comprobará que los ocupantes de los vehículos llevan abrochado el cinturón de seguridad, poniendo especial énfasis en los menores y en que vayan perfectamente anclados en su silla correspondiente.

Municipios como Moralzarzal se han sumado a esta campaña, por lo que si circulan por esta localidad puede que la Policía Local les dé el alto para comprobar que cumplen la normativa. Los controles se prolongarán hasta el 16 de marzo.

RESUELVE TUS DUDAS SOBRE LOS SRI

LAS CONSECUENCIAS EN IMAGEN

Cada día se ven imprudencias con niños que no van en los SRI o que sí lo hacen pero no llevan abrochado el arnés, van en alzador sin protección lateral, colocados en sentido de la marcha demasiado pronto, cuya cabeza sobresale del respaldo del SRI.

¿Qué pasa cuándo un niño va sin un SRI?

Otra de las graves conductas que todavía se ve es la de llevar a un niño sentado en el regazo de un adulto.

También se ha alertado acerca de que los niños vayan con el abrigo en el SRI porque crea una situación como si tuviera una cámara de aire y sale disparado.

Un error común es que el SRI tenga holguras en el cinturón de seguridad que lo sujeta o en el arnés de seguridad.

¿Y qué pasa cuando utilizamos una sillita no homologada?