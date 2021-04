Moralzarzal toma medidas contra el vandalismo en el arboreto de la Dehesa

Botellas, plásticos, latas, preservativos, colillas de cigarro... y hasta excrementos humanos, además de destrozos en plantas y semilleros. Son las huellas, visibles muchas mañanas, que dejan los indeseables en sus incursiones nocturnas en el arboreto de la Dehesa Vieja de Moralzarzal.

El Ayuntamiento se ha visto obligado a tomar medidas para evitar estos actos de vandalismo, que se han cebado en las últimas semanas con este jardín botánico de especies autóctonas de la Sierra de Guadarrama puesto en marcha en el otoño de 2019.

Se han instalado cámaras de seguridad y focos de detección de presencia para disuadir y vigilar a aquellos que no respetan este entorno.

A pesar de que está delimitado con muros de piedra y vallado de protección y tiene un horario de apertura, de nueve de la mañana a seis de la tarde, algunos incívicos se cuelan por las noches, cuando ya está cerrado al público, para hacer botellón y fumar en el interior del invernadero existente, lo que podría haber causado un incendio.

El alcalde no entiende tantas ganas de hacer daño al patrimonio de todos. "No voy a mencionar algunos actos vandálicos en el arboreto porque es muy escatológico, pero sí voy a referirme al destrozo causado en los semilleros de las asociaciones que colaboran de forma altruista y con una ilusión enorme en el proyecto. No es comprensible. Es hacer daño por hacer daño y vamos a luchar contra este vandalismo con todas las herramientas posibles", ha declarado a COPE de la SIERRA Juan Carlos Rodríguez Osuna.

Con estas medidas de seguridad, el Consistorio trata de preservar esta zona, en un Monte de Utilidad Pública, creada para el disfrute de los vecinos, con paseos y zonas estanciales, ejemplares de árboles como fresnos, encinas, olmos, enebros o pinos de reforestación y arbustos y otras plantas como jazmín, tomillo o espino, además de un estanque que da cobijo a anfibios y hasta una estación meteorológica.

Estanque del arboreto de Moralzarzal





Los responsables municipales han aprovechado para hacer un llamamiento a la colaboración ciudadana. Si algún vecino ve por la noche encendidos los focos instalados en el arboreto, debe avisar a la Policía Local en el 91 842 76 86.

El vandalismo le cuesta mucho dinero al año a las arcas municipales, y por ende a todos los ciudadanos. En este sentido, es inevitable aludir a los antiestéticos grafitis. "La mayoría de la población se comporta de manera cívica y responsable y por una minoría no podemos estar gastando un dineral en limpiar fachadas. Hemos detectado más de 400 pintadas recientemente. Hay otras formas de expresar una reivindicación, esto no tiene nada que ver con el arte, sino con el vandalismo y lo condenamos y lo vamos a perseguir", apunta Rodríguez Osuna.

Hace unas semanas el Ayuntamiento de Moralzarzal lanzó una campaña de concienciación muy visual. En una fotografía aparece un sofá, una lámpara y una planta colocados en plena vía pública con un muro detrás lleno de grafitis.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El lema es “Si la calle es tu casa y la de todos… ¿por qué la pintas solo a tu gusto?”.