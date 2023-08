Moralzarzal no tendrá reparada la cubierta de la Plaza de Toros para las fiestas patronales

El Ayuntamiento de Moralzarzal ha anunciado este martes que la reparación de la cubierta de la Plaza de Toros no estará finalizada para las fiestas patronales de San Miguel Arcángel, que se celebran del 21 al 26 de septiembre.

Esto no significa que no se vayan a desarrollar con normalidad los encierros y la Feria Taurina, aunque "la cubierta no funcione como todos desearíamos", apunta el Consistorio en un comunicado, en el que avanza que todo está en marcha para que la estructura "vuelva a recuperar su esplendor, pero no llega para las fiestas patronales 2023, durante las cuales es muy probable que permanezca cerrada, sin posibilidad de apertura".

El motivo es una avería muy grave que ha afectado a los motores, que están quemados, al cableado y al software, que el nuevo equipo de Gobierno (PP-VOX) achaca a "la falta de mantenimiento durante los últimos años".

Este martes, la Junta Local de Gobierno ha dado luz verde a la reparación. "Dos partes de la cubierta estaban completamente bloqueadas. En la Junta ya hemos sacado el concurso para poder adecuar la cubierta y que se pueda abrir con total normalidad como pasaba hasta hace ocho años", ha apuntado a COPE de la SIERRA el concejal de Hacienda, Fernando Cobo.

Al no funcionar la maquinaria, la apertura y cierre de la cubierta se tiene que hacer de forma manual, contratando a una empresa, lo que resulta mucho más complicado y costoso. Se abrió para las Elecciones Generales de julio, estos días se está cerrando ante la previsión de lluvias y así se quedará para las fiestas.

"Lo que hacíamos antes en fiestas es que, si hacía mucho calor, se abría y se cerraba automáticamente. Eso es lo que no vamos a poder hacer, pero eso no va a afectar para nada a los festejos que va a haber. El cambio de motores es una actuación que se lleva tres o cuatro semanas, con lo que se hará después de las fiestas", añade Cobo.

Explica, además, que el anterior Ejecutivo incluyó la reparación, que va a tener un coste cercano a los 300.000 euros, en el PIR, el Programa de Inversión Regional, dándola de alta como "obra", pero ahora el Ayuntamiento ha solicitado a la Comunidad de Madrid modificar la tipología de alta, pasando a ser "suministro", lo que va a suponer un ahorro de más de 25.000 euros al no ser necesaria la elaboración de un proyecto.

Las fiestas de Moralzarzal en honor a la Virgen del Rosario y San Miguel Arcángel se celebrarán del 21 al 26 de septiembre. La Feria de Novilladas tendrá un día más, ya que a las habituales novilladas picadas del sábado, domingo y lunes, se añade el viernes una novillada sin picadores gratuita dentro del Certamen Camino hacia Las Ventas. Habrá cuatro encierros, cuyo recorrido podrá seguirse desde la pantalla gigante que se instalará en la Plaza de Toros.