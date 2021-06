Moralzarzal dará becas de hasta 200 euros para campamentos y escuelas de verano

Moralzarzal ha provisto un fondo de 8.400 euros para becas este verano. Se otorgarán ayudas de hasta 200 euros para la asistencia a campamentos y escuelas de verano, ya sean urbanos o con pernocta.

Se trata de una iniciativa que pretende paliar los efectos derivados de la crisis producida por el COVID-19, facilitando la conciliación familiar durante los meses estivales.

Estas ayudas se concederán por concurrencia no competitiva, es decir, se irán adjudicando a todos los solicitantes que cumplan los requisitos económicos, hasta que se agote el crédito disponible. Entre los requisitos, se encuentra no superar la renta per cápita de 10.168,2€ anuales correspondiente a 1,5 veces el IPREM (564,90+282,45) por 12 pagas.

El plazo de solicitud acaba el miércoles 28 de julio. Las solicitudes deberán presentarse, debidamente cumplimentadas y con la documentación requerida, preferentemente en el registro electrónico del Ayuntamiento de Moralzarzal si se dispone de firma electrónica reconocida o si previamente los solicitantes se dan de alta en el servicio PIN 24 horas.

En el caso de que técnicamente sea imposible la presentación telemática, la solicitud podrá realizarse, previa petición de cita, en la Oficina de asistencia en materia de registro, situada en el Ayuntamiento.