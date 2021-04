Moralzarzal aprovecha el confinamiento para potenciar el comercio local

‘Compra Local, compra en Moral. Yo compro a mi vecino’ es el lemacon el que el Ayuntamiento de Moralzarzal ha serigrafiado la tela de los 50 carritos de compra que sorteará entre los clientes de los establecimientos que se han adherido a esta campaña de promoción del comercio en primavera.

Es una iniciativa que, además, pretende invitar a los vecinos a realizar sus compras a pie, entroncando así con el programa MoralSaludable.

La campaña la ha presentado este viernes la edil del área, Virginia Ortiz, quien ha destacado que el cierre perimetral de Moralzarzal, lejos de suponer un hándicap para el comercio local -al no recibir visitantes-, es una oportunidad porque los vecinos no pueden salir y descubren establecimientos a los que antes no acudían.

"Estamos un poco cansados de confinamientos, pero tiene una parte muy positiva: hay mucha gente que anda por el pueblo y empieza a conocer comercios que antes no conocía porque hay calles 'chiquititas' en las que hay algunos negocios que, si no pasas caminando, no se ven", explica la concejal.

Además, durante el mes de marzo, aun con la pandemia, se han abierto 15 nuevos negocios yMoralzarzal cuenta con una amplia variedad de comercio especializado. "En Moralzarzal no nos falta de nada", añade Ortiz.

Cartel de la campaña de promoción del comercio en primavera





La campaña se prolongará hasta el 17 de mayo. Hasta esa fecha, todos los vecinos que realicen sus compras, sin importe mínimo, en los establecimientos adheridos podrán entrar en el sorteo de los 50 carritos.

Basta con escanear el código QR disponible en el comercio y aportar los datos solicitados. Es imprescindible guardar la factura de compra.

Además, a partir de la próxima semanase entregarán a los comercios unas bolsas de compra reutilizables de colores.