Del 19 al 21 de mayo, Moralzarzal olerá a queso: concurso, ruta de tapas y mercado artesano

Del 19 al 21 de mayo Moralzarzal olerá a queso, a los mejores de Madrid. El municipio acogerá un concurso en el que se medirán los maestros artesanos de la región, que culminará con una Feria del Queso.

El objetivo es reconocer el trabajo del sector ganadero y de la industria quesera regional, para divulgar y promocionar su producto. Así que, durante unos días en la localidad solo se hablará del queso y de todo aquello que maride.

Así, además del II Concurso de los Mejores Quesos de Madrid, se ha organizado una ruta de tapas y tablas de quesos del 13 al 22 de mayo y un mercado para probar, degustar y comprar este rico producto.

“Estamos seguros de que va a tener una gran acogida y de que van a venir muchos visitantes a dinamizar nuestra economía local”, asegura Virginia Ortiz, concejal de Desarrollo Local.

Pero, ¿qué tiene que tener un queso para ser el mejor? Pues depende, pero sí hay unos parámetros definidos, al margen del sabor o el aspecto. Se tiene en cuenta el cerco, por ejemplo, que sea mínimo porque lo contrario significa que ha madurado por el exterior y no por el interior, que no tenga demasiados agujeritos y no muy grandes o el olor.

“Hay unos parámetros establecidos; un queso no es el mejor porque sea el que más nos guste, y nada tiene que ver uno de oveja, con uno de cabra o uno de vaca”, explica David de Santiago, presidente de QdeQuesos, organizadores del evento.

El concurso será a puerta cerrada en el Hogar del Mayor los días 19 y 20 de mayo, pero todos los quesos se podrán degustar después en el Mercado del Queso, que se celebrará el día 21 en la Plaza de Toros Cubierta de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, donde se realizarán diversas actividades, showcookings, catas, consejos sobre el queso... Ese día se darán a conocer los ganadores en las distintas categorías, a las que en esta edición se ha sumado la de quesos frescos.