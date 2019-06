Nieves Roses (PP) dice adiós a la alcaldía por un pacto a cuatro bandas

Parece que empiezan a vislumbrase los primeros pactos postelectorales en el horizonte político. En Colmenarejo, los representantes de PSOE, Alternativa por Colmenarejo, Unidas Podemos y Vecinos (Vecicolme) han emitido un comunicado conjunto en el que manifiestan su intención de llegar a un acuerdo para que la candidata socialista, Miriam Polo sea la próxima alcaldesa del municipio.

Lo que sorprende del escrito es que figure Vecicolme, que hasta ahora había gobernado con el PP.

Las cuatro formaciones aseguran en esta nota que han llegado a un acuerdo motivados por el bien común de los vecinos y que continuarán con reuniones para concretar un programa que dé solidez al futuro equipo de Gobierno.

Tras el 26M, el Pleno quedó fragmentado en siete partes. El PP fue la fuerza más votada, pero se dejó un concejal y se quedó con tres, los mismos que tiene el Partido Socialista. Vecicolme y Alternativa por Colmenarejo se quedan con dos ediles y Podemos-IU, VOX y Ciudadanos con un concejal cada uno.

Así las cosas, los firmantes del escrito sumarían 8 concejales, uno más que la mayoría absoluta y podrían gobernar sin problemas.

Tanto Fernando López Sevillano como con Ana Isabel Oliveros han hecho un trabajo estupendo y no sé lo que ha ocurrido

La más sorprendida con estas negociaciones es la alcaldesa en funciones del PP, Nieves Roses, porque asegura que la legislatura junto a Vecinos ha sido buena y no entiende el giro de este partido. “Esto tiene que tener un fondo; no sé cuál es el fondo. En principio, toda estaba bien y no había ningún problema, pero luego Fernando López Sevillano no contestaba a las llamadas”, explica Roses.

López Sevillano es el concejal en funciones de Desarrollo Local, Cultura, Turismo, Comercio, Empleo y Seguridad Ciudadana. Ha formado parte del ejecutivo durante estos cuatro años, junto a su compañera de partido, Ana Isabel Oliveros, que se ha encargado de las carteras de Medio Ambiente, Participación Ciudadana y Parques y Jardines, además de ser la 3ª teniente de Alcalde. “Hemos tenido una legislatura buena. Tanto Fernando López Sevillano como con Ana Isabel Oliveros han hecho un trabajo estupendo y no sé lo que ha ocurrido”, añade Nieves Roses.

Suena de fondo un problema personal entre el concejal en funciones, Fernando López Sevillano, y la propia regidora, que parece dispuesta a dar un paso atrás. “En política, vivir las cosas desde una perspectiva personal no es bueno. Yo creo que el problema es conmigo, por las noticias que me llegan. Pero lo que me pase a mí no es primordial. Lo primordial es lo que le pase al municipio. No soy una persona que no pueda renunciar a cosas si eso va en beneficio de la localidad. Sabré devolverle a Colmenarejo aquello que sea necesario para que haya un buen Gobierno”, concluye Nieves Roses.

Vecinos por Colmenarejo se presentó por primera vez a unas elecciones en 2015, con López Sevillano como cabeza de lista, después de que abandonara el PP, aún siendo edil.