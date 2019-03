¿Miedo a las vacunas? La medicina responde a las corrientes contrarias con una charla en Moralzarzal

'¿Miedo a las vacunas? Dime, te escucho'. Es el título de la charla que se va a impartir este miércoles en Moralzarzal para resolver todas las dudas al respecto. Y es que cada vez son más los movimientos antivacunas, lo que está provocando el resurgir de ciertas enfermedades que se creían erradicadas.

Las vacunas evitan más de dos millones de muertes al año. Sin embargo, hay quiénes insisten en teorías sobre sus efectos secundarios, que en ningún caso avala la ciencia.

Lo que sí está demostrado es que, desde 1990, las tasas de mortalidad de menores de 5 años se han reducido en un 52%, de 12,6 a 6,6 millones de fallecidos al año en el mundo.

La fobia a las vacunas se ha extendido tanto que muchos países, como Francia o Italia, están obligando a vacunar a los niños porque las tasas han disminuido hasta límites que suponen un riesgo de salud pública y para la comunidad y, por tanto, los gobiernos han tenido que actuar. Más, cerca, en Galicia, también se han tomado medidas similares en las escuelas infantiles.

“Existe una fobia a las vacunas que viene del propio éxito de las vacunas. Si no tenemos miedo a la difteria, el tétanos o la poliomielitis es porque prácticamente ya no existen y surge el miedo a los efectos secundarios. Es el argumento de la racionalidad miope: si estamos en Walking Dead, varios zombies intentan atacarnos y yo saco una vacuna, a ver quién es el tonto que no se la pone. Pero si me voy a Sensación de Vivir con la vacuna pues me dirían que los zombies no existen y que a ver qué va a pasar con esa vacuna. Ese es el problema actual”, explica Roi Piñeiro, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General de Villalba, encargado de dar la charla.

BROTES DE ENFERMEDADES CASI ERRADICADAS

En los últimos tiempos no es extraño oír hablar de algunas enfermedades que se pueden prevenir con las vacunas, pero de las que se han registrado brotes. Es el caso del sarampión, del que se dieron 10.000 casos, provocando 31 muertos solo en el primer semestre de 2018 en Europa. “Se empiezan a formar núcleos de niños no vacunados. En nuestra zona, por ejemplo, hay un grupo de antivacunas en Mataelpino”. Ante esto, "los médicos tenemos que hacer una labor social adecuada, no tenemos que enfadarnos porque así no conseguiremos que los padres vacunen a los niños”, añade Piñeiro.

La charla sobre las vacunas será en el consultorio de Moralzarzal a las 17:00.

Se enmarca en la Escuela de Salud Infantil para Madres y Padres del Hospital General de Villalba, en la que se abordarán también (en sesiones sucesivas) otros temas como las crisis convulsivas, el deporte con cardiopatías congénitas, el TDAH o los cuidados del recién nacido.

En este centro disponen, además, de una consulta de asesoramiento en vacunas basada en la comunicación, el respeto o la empatía para conocer los motivos por los que los padres han decidido no vacunar a sus hijos. El 90%, tras hablar con los especialistas, recula y vacuna.