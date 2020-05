El mejor regalo del 97 cumpleaños de Felicidad: el alta tras superar el coronavirus

Ataviados con los EPIS y cantando el tradicional "Cumpleaños feliz", al que luego siguió aquello de "Es una chica excelente...".

Con alegría y buenos augurios 'irrumpían' los sanitarios del Hospital de Guadarrama en la habitación de una paciente muy especial en un día señalado en el calendario y no solo por el motivo evidente escuchando la canción.

Llevaban una maceta con una flor como obsequio, pero el mejor regalo estaba por llegar. "Que se va usted a casa, después de la siesta", le comunicaban a la protagonista de 'este alta por todo lo alto', quien apenas podía contener la emoción y las lágrimas.

Tiene nada menos que 97 años y se llama Felicidad… ningún nombre podría describir mejor en ese momento su sentimiento, el del equipo médico que la ha atendido y el de su familia.

Momento en que Felicidad recibe la felicitación y la noticia del alta

Felicidad solo tiene palabras de agradecimiento por el trato tan humano que le han brindado en el hospital. "Aquello era una alegría, que me he venido con una cosa en el cuerpo que casi ni he comido, y es que me preguntaba ¿es posible que me quiera tanto la gente? Me han tratado estupendamente y gracias a Dios estoy muy bien, dentro de lo que cabe... con 97 años, dígame si estoy espabilada", comenta riéndose este amor de mujer con gran lucidez y sentido del humor.

Ahora ya está en casa con su sobrina, pero atrás deja duros momentos por la enfermedad. Felicidad ingresó contagiada por coronavirus en el Hospital de Móstoles a mediados del mes de abril para posteriormente ser trasladada al Hospital de Guadarrama hasta su completa recuperación.

Felicidades a Felicidad.