A mazazos contra los cristales: el vandalismo se ceba con la Oficina Antiocupación de Collado Villalba

Poco más de 15 días han transcurrido desde su inauguración y ya ha sufrido el azote del vandalismo. En la madrugada del lunes, unos encapuchados la emprendían a mazazos contra los cristales de la Oficina Municipal Antiocupación de Collado Villalba.

De no ser por la colaboración ciudadana, los daños probablemente habrían sido mayores. Ahora la Policía Local investiga el caso aunque va a ser difícil la identificación de los autores cuya intención, dicen desde el Ayuntamiento, era clara. No se trata de un robo porque no hay nada de valor dentro del local, tampoco ordenadores. El que existe es portátil y cada día se lo lleva la persona que se encarga de la oficina.

Estos individuos rompieron la cristalera y, de haber accedido al interior, habrían provocado más destrozos simplemente por ensañarse con un servicio municipal con el que no están de acuerdo, ha asegurado a COPE de la SIERRA la alcaldesa.

"Un vecino alertó a la Policía sobre la presencia de tres varones, encapuchados, dando martillazos contra los cristales de la oficina. Les llama la atención y salen corriendo. Esto demuestra que los pacíficos somos los ciudadanos de a pie que soportamos estoicamente a estos individuos que están cometiendo un delito. La ocupación es un delito, no se puede equivocar a la población mezclándolo con el derecho a la vivienda, hay otros cauces para reclamarlo", apunta Mariola Vargas.

"Es curioso que el local, cuando era Sala de Exposiciones del Pontón, nunca sufrió un ataque así hasta que se ha convertido en Oficina Antiocupación, lo cual da qué pensar muy mucho sobre quiénes son los autores", añade.

SERVICIO MUY DEMANDADO POR LOS VECINOS

Vargas ha asegurado, además que, desde su puesta en marcha, la Oficina ha recibido un aluvión de visitas de vecinos interesados, preocupados o afectados por una ocupación. Es, por tanto, un servicio muy demandado. "Hace un par de fines de semana tuvo que hacer, incluso, una jornada de puertas abiertas de la cantidad de personas que se acercan".

Atendida por una abogada especializada, la oficina ofrece asesoramiento tanto a los propietarios de viviendas afectados como a vecinos que tengan que convivir con okupas y ofrecerá información sobre cómo proceder para evitar una ocupación. Además, está en contacto con Servicios Sociales para trasladarles los casos de vulnerabilidad social que se detecten en las ocupaciones.

La oficina está ubicada en la calle Real, en los soportales del Pontón, abre de lunes a viernes por la mañana de diez a dos en verano, de nueve a dos lo hará en invierno, y por la tarde de seis a ocho.

El teléfono es el 639 960 033.